Nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàng 4 tàu cá ở Nghệ An được xác định là do chập điện

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ cháy 4 tàu cá tại khu vực neo đậu gần cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu vào tối 9/10 là do bị chập điện.

Ban đầu đám cháy xuất phát từ một tàu cá, sau đó lan nhanh ra những tàu bên cạnh khiến cả 4 tàu cá đều bị thiệt hại nặng nề.

Bốn con tàu bốc cháy tạo nên một “biển lửa” kinh hoàng

Theo VOV .VN đưa tin, vào khoảng 20h25 ngày 9/10, tàu cá mang số hiệu NA 950.95 TS của ngư dân Đậu Văn Tình trú tại xã Sơn hải, huyện Quỳnh Lưu đang neo đậu tại khu vực gần cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm đó, gió biển mạnh khiến ngọn lửa bị thổi bùng lên, nhanh chóng lan sang các tàu cá bên cạnh là NA 930.31 TS của ngư dân Trần Văn Ngọc; NA 950.93 TS của ngư dân Hồ Văn Tám đều ở xã Sơn Hải và tàu cá NA 999.85 TS của ngư dân Phạm Văn Tuấn ở xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Những tàu này đều là tàu cá có công suất lớn, trên 400 CV.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy kết hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 6 phương tiện cứu hộ cũng với hơn 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an bộ đội trên địa bàn huyện cũng đã có mặt cùng với ngư dân tham gia chữa cháy.

Khu vực chữa cháy là các tàu cá chứa nhiều dầu, kết hợp với gió biển thổi mạnh nên quá trình dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Cả 4 con tàu đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ cháy

Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên ngọn lửa quá mạnh đã khiến cho cả 4 tàu cá bị hư hại nặng nề. Uớc tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ