Hành động đê hèn của kẻ giết người phụ nữ ở Nghệ An: Bị “đá” nên nghĩ quẩn lầm liều

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại dã man giữa đường ở TP Vinh, chiều ngày 27/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra thông báo truy tìm đối tượng Phan Công Cương (44 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ).

Cương được xác định là kẻ gây ra vụ án mạng tại khu vực chợ Cửa Bắc, thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình (TP Vinh). Nạn nhân là chị V.A (42 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh).

Theo điều tra bước đầu, Cương làm nghề lái xe trên địa bàn TP Vinh. Cương và chị V.A. đều là những người từng đổ vỡ trong hôn nhân, cả hai từng ly hôn. Sau đó, hai người quen biết và có quan hệ tình cảm 5 năm.

Tuy nhiên, gần đây do mẫu thuẫn tình cảm nên chị V.A. đề nghị chia tay. Cương không đồng ý việc chia tay nên đã liên tục làm phiền cuộc sống của chị V.A.. Cương thường xuyên nhắn tin đe dọa sẽ giết nếu chị V.A. vẫn chia tay hắn.

Và quả thật, khi chị V.A. cự tuyệt, quyết định giữ nguyên quan điểm chia tay thì Cương vô cùng phẫn nộ. Trong lúc quẫn trí điên tình, Cương nảy sinh ý định sát hại chị V.A.. Cương đợi nạn nhân ở khu vực chợ Cửa Bắc rồi ray tay trút mưa dao đoạt mạng người tình.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, sau khi gây án, đối tượng này đã dụng xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng đen bạc, mang BKS: 37K1-915.93 bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn tiếp tục truy bắt nghi phạm.

Để phục vụ công tác điều tra , truy bắt tội phạm, Công an đề nghị: Người dân phát hiện nghi phạm thì trình báo theo số điện thoại: 0943.775666 gặp ông Trần Quốc Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Vinh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Như đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng nay (27/7), chị V.A (SN 1979, hiện đang sống tại chung cư K.T ở TP Vinh) đang đi xe máy trên đường đoạn gần chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, TP Vinh thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe gắn máy màu trắng chặn đầu xe.

Hai bên xảy ra cãi vã thì được một cô gái ở gần đó đến can ngăn. Nhưng Cương không chịu nghe lời khuyên can mà tiếp tục lao vào tấn công chị V.A.. Khi nạn nhân phản kháng quyết liệt, Cương rút dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không cử động được nữa. Gây án xong, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường.

