Vụ Thảo 'đại bàng' chặn đường, tra hỏi, đánh đập nữ sinh lớp 7: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Công an xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá cho biết, ghi nhận trên địa bàn xã có sự việc nữ sinh lớp 7 bị chặn đường đi học về, tra hỏi và bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không một ai dám can ngăn.

Theo Zing , nguyên nhân ban đầu khiến em Y. bị Thảo 'đại bàng' (người đội mũ phớt, đeo khẩu trang, tóc nhuộm vàng và xăm trổ ở cánh tay) chặn đường và hành hung là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Cư dân mạng phẫn nộ trước hình ảnh nữ sinh lớp 7 bị chặn đánh

Làm việc với công an, Thảo thừa nhận bản thân xô đẩy và tát nữ sinh 2 cái. Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc và yêu cầu cô gái này không tái phạm. “Nếu không, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình thực tế để đưa em đến trường giáo dưỡng”, đại diện công an xã nói. Đơn vị này cũng yêu cầu gia đình các em quản lý, dạy dỗ để tránh vụ việc tương tự xảy ra.