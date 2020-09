Không quảng bá rầm rộ không sao hạng A, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát vẫn oanh tạc MXH vì những lý do này

Thời điểm hiện tại, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chính là bộ phim cổ trang Trung Quốc hot nhất trên mạng xã hội . Phim do cặp đôi Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đóng chính được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).



Không chỉ dành số điểm đánh giá cao trên Douban, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát còn trở thành phim được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 8 vừa qua, trở thành bộ phim ai cũng muốn xem, được nhiều người khen ngợi. Không quảng bá rầm rộ không sao hạng A, vậy nguyên nhân làm nên thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là gì?



Cốt truyện hấp dẫn, ngược tâm tàn tạ



Như đã nói, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị). Toàn Cơ ban đầu vốn là chiến thần tướng quân, sau đó xuống chuyển kiếp đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận.



Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần. Đến kiếp thứ 10, cặp đôi cũng phải trải qua truân chuyên muôn vàn sóng gió, ngược lên ngược xuống mới có thể đến được với nhau.



Có thể thấy, Có thể thấy, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là bộ phim hiếm hoi không bị fan nguyên tác 'ném đá'. Phim đưa người xem qua đủ các loại cung bậc cảm xúc, ngọt ngào có, khổ đau có, khiến nhiều người muốn dừng mà không thể dừng được.



Dàn diễn viên trẻ xinh đẹp, diễn xuất chắc tay



Dàn diễn viên phim Lưu Ly dù không có tên tuổi hot nhưng lại quy tụ nhiều 'tuấn nam mỹ nữ' như: Thành Nghị, Viên Băng Nghiên, Trương Dư Hi, Lưu Học Nghĩa, Hàn Thừa Vũ, Lý Tuấn Dật, Triệu Anh Tử, Hầu Mộng Dao, Châu Ức Đan Đa, Dương Hật Tử, Hoàng Nghệ, Phó Mộng Ni...



Không những thế, các diễn viên đều diễn rất tròn vai, thậm chí là thành công ngoài mong đợi. Diễn biến tình cảm và tương tác từ cặp chính đến cặp phụ đều vô cùng tự nhiên, không gượng ép.



Đặc biệt, cách bộc lộ cảm xúc của Thành Nghị (vai Tư Phượng) trong phim cũng rất rõ ràng: Từ khóc, cười, e thẹn hay cả lành lùng cũng dễ dàng khiến người xem điêu đứng. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của Thành Nghị với Viên Băng Nghiên cũng là điểm cộng của phim, khiến các fan thi nhau 'chèo thuyền' không biết mệt.



Tạo hình đẹp, trang phục phù hợp và được đầu tư



Các nhân vật trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đều được xây dựng hình tượng vô cùng phù hợp. Phim không theo lối trang điểm quê mùa ngày xưa như môi hồng, mắt cam, những nhân vật trong phim đều có nhan sắc trong trẻo, không sặc sỡ. Trang phục cũng không rối rắm mà rất mộc mạc, tự nhiên.



Kỹ xảo coi như tạm ổn

Vốn là con cưng của nhà sản xuất Hoan Thụy, từ khi mới ra mắt Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đã khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng về mặt kỹ xảo. Dù không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng so với mặt bằng chung của các bộ phim huyền huyễn Trung Quốc, Lưu Ly vẫn thuộc hàng kỹ xảo không quá 'giả trân', xem cũng khá thật.

Bên cạnh đó, ekip làm phim cũng không lạm dụng kỹ xảo trong các phân cảnh võ thuật. Các diễn viên không ngại đóng nhưng phân cảnh khó, cáp treo lơ lửng trên cao. Những phân cảnh hành động nhanh gọn, dứt khoét, các buổi tỉ thí võ công cũng được quay thích hợp, trở nên thật mắt và vô cùng sống động.



