Bất ngờ với nguyên nhân thiếu nữ bị đánh hội đồng, lột đồ, quay clip tung lên MXH

Theo nguồn tin từ Người lao động, ngày 13/8, thượng tá Lê Văn Cang - trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Bình) cho biết: Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nữ .Đ.Th. (17 tuổi; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị một nhóm thanh niên bắt cóc, đánh hội đồng, lột đồ, qauy clip tung lên mạng xã hội facebook là do mâu thuẫn chuyện tình ái.

Công an huyện Tuy Phước xác định, giữ em Th. và Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi, ngụ tại thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) cùng yêu một nam thanh niên nên giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Trưa ngày 9/8, Ngân nhờ bạn là Tiến đến TP Quy Nhơn chở Th. về nhà để đánh "dằn mặt".

Tại nhà riêng, Ngân yêu cầu Th. quỳ xuống xin lỗi. Tiếp đó cùng bạn là Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) và My (ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) tấn công Th.. Nhóm này đánh đập, lột đồ để cho đối tượng tên Nguyễn Vũ Đức (20 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) cầm điện thoại quay clip, tung lên mạng xã hội.

Trong nhóm giúp sức Ngân đánh hội đồng Th. thì có Đức chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình. Hiện Công an huyện Tuy Phước vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, ông Trần Quốc Việt (42 tuổi; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) đến Công an huyện Tuy Phước trình báo việc con gái tên Th. bị bắt cóc, đánh hội đồng...

Hình ảnh Th. bị đánh được cắt ra từ clip

Công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai của nạn nhân. Th. kể rằng: "Tiến đến nhà chở cháu đi uống nước nhưng đang đi thì rẽ sang hướng đưa đến căn nhà ở xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Lúc tiến chở đến ngôi nhà ấy thì cháu thấy có 4 người con trai, 3 người con gái đang chờ sẵn. Họ bắt cháu nhốt vào trong nhà rồi 3 người con gái thay nhau đánh cháu. Họ tát lia lịa vào mặt, đánh vào đầu cháu. Đau quá, cháu quỳ xuống van xin nhưng họ không thay thứ. Họ tiếp tục đánh đập, lột đồ cháu rồi quay clip đến gần 1 tiếng đồng hồ mới chịu thả ra".

Cũng theo Th., sau khi đánh đập, quay clip, nhóm này cho người đưa Th. về TP Quy Nhơn. Đến khoảng 20h cùng ngày, đối tượng Đức đăng đoạn clip cảnh Th. bị đánh, lột quần áo lên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Vào ngày 11/8, Công an đã triệu tập các đối tượng lên làm việc. Yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip trên mạng xã hội.

