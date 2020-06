Nguyên nhân tiểu ni bị sư cô bạo hành ở chùa Long Nguyên: Nói dối về kết quả học tập

Theo nội dung clip, một tiểu ni do làm sai điều và nói dối nên sư cô đã yêu cầu một tiểu ni khác giữ tay tiểu ni này rồi tát liên tục vào 2 má và nói: “Trên đời này sư phụ ghét nhất là đứa nào nói láo mà tại sao con nói láo sư phụ hoài vậy…”.

Chưa dừng lại, sư cô còn quay ra nói đứa trẻ bên cạnh rằng: “Này, nhớ những gì hôm nay sư phụ hành hạ nó nghe chưa. Tới con, con xạo nó là con gấp đôi nó nghe chưa”.

Hình ảnh sư cô bạo hành tiểu ni

Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên , sự việc này xảy ra trong chùa Long Nguyên từ khoảng đầu năm 2020. Đại diện chùa Long Nguyên cho biết, 2 tiểu ni được chùa nhận nuôi cách đó 1 năm, tiểu ni bị đánh tến N. cũng được mẹ gửi vào chùa trong khoảng thời gian này. Nhà chùa nhận nuôi dạy và cho đi học. Nguyên nhân vụ bạo hành là do tiểu ni N. nhiều lần nói dối về kết quả học tập.

Nói về sự việc trên, mẹ tiểu ni cũng xác nhận việc này từng xảy ra. Song sau đó sư cô đã chủ động đến xin lỗi về hành động nóng giận của mình.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường 4 (quận 4) xác nhận, có sự việc trên xảy ở địa phương và đã giao cho Công an kiểm tra, xử lý. Đồng thời sẽ thông tin sau khi có kết quả.

Công an quận 4 cũng đã xác nhận có vụ việc trên và đang điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Ban trị sự Phật giáo quận 4 cũng đã mời sư cô Thích nữ Hạn Thảo lên làm việc. Đồng thời yêu cầu sư cô ngừng mọi hoạt động trong chùa, ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa Long Nguyên trong vòng 3 tháng.

Đoạn clip sư cô bạo hành tiểu ni gây phẫn nộ dư luận