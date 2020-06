Nguyên nhân vụ 2 bố con chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn: Nghi do tự thiêu

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ tại phường Sơn Kỳ, đến khoảng 10h sáng nay (18/6), cơ quan Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường , lấy lời khai nhân chứng.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường (Ảnh Báo Giao thông)

Theo nguồn tin từ Báo giao thông, qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, bước đầu xác định đây là một vụ tự thiêu. Vụ việc khiến hai người tử vong, 1 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong có quan hệ huyết thống, là bố con.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi

Còn theo báo cáo nhanh của UBND phường Sơn Kỳ, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h15 ngày 18/6 tại phòng trọ số 2, nhà nằm ở hẻm 9, đường Kênh 19/5. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người dân đã nghe tiếng la hét thất thanh trong phòng trọ.

Khoảng 1h30 cùng ngày lực lượng chức năng có mặt tịa hiện trường tổ chức cứu hỏa. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hai thi thể nằm chết trên gác lửng của phòng trọ, 1 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thi thể các nạn nhân xấu số đã được đưa về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Còn chị L. may mắn sống sót đang được cấp cứu tại bệnh viện, tiên lượng bỏng nặng.

