Vụ chém người ở bệnh viện E: Uất ức vì bị đánh nên về nhà gọi người thân mang dao ra trả thù

Liên quan đến chém nhau ở Bệnh viện E (số 87, Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ), bước đầu cơ quan Công an đã xác định được nguyên nhân và danh tính những đối tượng liên quan.

Theo Công an quận Cầu Giấy, các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Ngọc Bình (SN 1981), Hoàng Ngọc Khang (SN 1997) và Hoàng Ngọc Trung (SN 2003, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Nhóm tài xế chém người ở bệnh viện E

Theo điều tra, vào chiều ngày 23/9, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng và Hoàng Ngọc Bình (điều hành xe ôm công nghệ) xảy ra mâu thuẫn. Hùng cầm gạch đập vào đầu và đuổi đánh Bình.

Cay cú, Bình cầm dao lao vào chém Hùng khiến nạn nhân bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang lấy lời khai các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra, truy cứu trách nhiệm với từng đối tượng.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Như đã đưa tin, đầu giờ chiều ngày 23/9 trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi cảnh chém nhau xảy ra ở bệnh viện E. Theo nội dung clip, 2 - 3 người đàn ông mặc áo Grab đứng to tiếng với nhau ở trước cổng bệnh viện.

Người đàn ông mặc áo Grab tiếp tục lao vào đuổi những người can ngăn nhưng không được. Người này quay lại vị trí gây án nhặt dao để với ý định hành hung người khác nhưng bị chặn lại.

Sự việc xảy ra bất ngờ nên Công an và những người đứng gần đó không kịp can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng y bác sĩ đã đưa nạn nhân vào bên trong bệnh viện để tiến hành cấp cứu.

Clip ghi cảnh người đàn ông mặc áo Grab cầm dao chém người đàn đàn ông mặc áo đỏ