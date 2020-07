Lời khai sốc của kẻ giết người trong quán cà phê ở Chương Mỹ: Giết vì vài câu chửi vu vơ

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong quán cà phê đang gây xôn xao dư luận, sáng 3/7, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân để lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định Pháp luật



Qua điều tra bước đầu xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ngà (SN 1977, cùng trú xã Đông Sơn) và hung thủ là Trần Trung Bình. Vụ án mạng xảy ra tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.



Công an huyện Chương Mỹ đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Trung Bình (SN 1978, trú xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi Giết người. Sau khi gây án, Bình đã chủ động đi đến Công an xã Đông Sơn đầu thú.

Hình ảnh ông Ngà bị Bình đâm tử vong

Tại trụ sở Công an, Bình thừa nhận là người sát hại ông Ngà. Nghi phạm khai rằng, khi gây án trong người có men rượu. Nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống khi Bình và ông Nga cãi cọ, chửi nhau mấy câu. Sau đó, Bình uống rượu, không làm chủ được bản thân nên đã gây án mạng.

Nói về nhân thân nghi phạm Bình, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, hành vi của Bình có tính chất côn đồ dù rằng trước khi gây án Bình chưa từng có tiền án, tiền sự nào, là một người dân bình thường.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Thêm nữa, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Bình tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân. Quá trình thực hiện tội tác, nghi phạm rất tỉnh táo, quyết liệt, nhanh gọn khi sử dụng hung khí là 1 con dao đâm 1 nhát trúng ngực trái là vùng trọng yếu trên cơ thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quán cà phê - nơi xảy ra án mạng

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Theo đó, người giết người thuộc một trong các trường hợp có tính côn đồ thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Về diễn biến vụ án, khoảng 14h ngày 2/7 khi ông Ngà đang ngồi uống ước với một nhóm bạn trong quá cà phê thì Bình đi tới ngồi gần nạn nhân giở vờ nói chuyện. Sau đó, Bình bất ngờ rút dao ra đâm mạnh vào ngực trái khiến ông Ngà tử vong tại chỗ.

Bình hành động nhanh, gọn, dứt khoát khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Khi định hình được việc ông Ngà bị đâm thì đối tượng Bình đã rời khỏi hiện trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết người vì mâu thuẫn sau khi ra tù