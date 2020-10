Vụ hai mẹ con sản phụ tử vong khi chờ sinh: Giám đốc BVĐK Chương Mỹ tiết lộ nguyên nhân

Thuyên tắc ối (hay còn gọi là hội chứng giống shock phản vệ ở người mang thai) là tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc hay bất cứ vật thể nào xâm nhập vào máu của mẹ qua đường nhau thai ở tử cung, gây ra phản ứng giống như Dị ứng cấp tính gây suy tim phổi, xuất huyết nghiêm trọng (do rối loạn đông máu). Theo bác sĩ BSCKII Nguyễn Thanh Hà, BV TWQĐ 108 thuyên tắc ối là một trong những tai biến trong sản khoa hiếm gặp, nhưng vô cùng nguy hiểm do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp… khiến bệnh nhân bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu... Nguy hiểm hơn, tai biến thuyên tắc ối thường xảy ra đột ngột không có triệu chứng báo trước vào thời điểm chuyển dạ, hoặc ngay lập tức sau sinh. 50% sản phụ mắc tai biến này có nguy cơ tử vong ngay trong giờ đầu tiên khi khởi phát triệu chứng. Ngay cả khi sống sót sau hơn 1 giờ xảy ra triệu chứng, sản phụ cũng có thể phải chịu di chứng thần kinh nặng nề. Dấu hiệu nhận biết tai biến thuyên tắc ối gồm: thai nhi lớn, thai quá ngày, hốt hoảng, lo lắng, thân lạnh, khó thở và nôn mửa. Chỉ trong vài phút, thai phụ có thể tụt huyết áp, phù phổi, sốc, lú lẫn, mất ý thức, co giật, hôn mê… Sau đó, đa số trường hợp bị ngưng tim phổi, rối loạn đông máu, đờ tử cung và tử vong do suy hô hấp, mất máu.