Kinh hoàng tấn công khủng bố tại Pháp: Một giáo viên bị chặt đầu ngay trên phố

Clip: Chú chó dũng cảm cứu thoát chủ khỏi bị cướp bởi 2 tên tội phạm có súng

Chàng trai bị 2 tên tội phạm theo dõi và khi anh vừa mở được cửa nhà ra thì ngay lập tức 2 tên tội phạm có súng lao tới với ý đồ đánh cướp nhưng không ngờ đã bị chú chó của anh chủ nhà dọa cho phải bỏ chạy.