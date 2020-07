Vụ ô tô lao xuống biển Hạ Long khiến 3 người chết: Hé lộ nguyên nhân

Sáng 11/7, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua kiểm tra ban đầu, đã xác định tài xế điều khiển ô tô lao xuống biển ở Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 3 người thiệt mạng có nồng độ cồn ở mức cao, với 0,9mg/lít khí thở.

Cùng ngày, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trực vớt chiếc ô tô lao xuống biển trong đêm



Cơ quan chức năng xác định, trước khi xảy ra vụ việc, lái xe có ăn uống ở một nhà hàng cách hiện trường vài trăm mét. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định tài xế đã sử dụng rượu bia cộng với lưu thông trên đường trong điều kiện thời tiết có mưa giông, khó quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.



Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10/7, xe ô tô nhãn hiệu Mazda3, biển số 30F - 171.15, do anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, trú tại P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đoạn mở rộng đang triển khai dự án Bãi tắm Cột 8 (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Chiếc xe chở theo 4 người khác gồm 2 phụ nữ và 2 Trẻ em khi đi đến nút giao với đường Lê Thị Nghị thì bất ngờ bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, rồi rơi xuống biển.



Sau khi gặp nạn, tài xế Tuấn Anh kịp thoát ra ngoài và tri hô người dân đến ứng cứu. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin cũng có mặt tại hiện trường, đưa 4 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Sau khi gặp nạn, tài xế Tuấn Anh kịp thoát ra ngoài và tri hô người dân đến ứng cứu. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin cũng có mặt tại hiện trường, đưa 4 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch.



Tuy nhiên, đã có 3 người tử vong khi được đưa đến bệnh viện gồm: chị Vụ Thị H. (32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là vợ của anh Tuấn Anh, cháu Trần Minh Q. (3 tuổi, con trai anh Tuấn) và cháu Bùi Tiến Dương (9 tuổi, người nhà anh Tuấn Anh).



Đến sáng 11/7, nạn nhân còn lại là chị Vũ Thị Hợp (36 tuổi) đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực, với tiên lượng xấu.



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ