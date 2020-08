Tài xế xe container khai nguyên nhân gây tai nạn thảm khốc ở QL5: Do buồn ngủ

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên QL 5 lúc rạng sáng ngày 4/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế container.



Cơ quan điều tra xác định, rạng sáng ngày 4/8, xe container mang BKS 15C-114.66 kéo theo rơ-mooc BKS 15R-046.41 do Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) di chuyển đến khu vực cột đèn giao thông 4/14 QL5, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên thfi bất ngờ xảy ra va chạm chồm lên nóc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ mang BKS 30E-925.52.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe container gần như đè nát ô tô 4 chỗ màu đỏ và khiến 4 người trên xe thương vong (trong đó 3 người chết, 1 người bị thương). Danh tính các nạn nhân tử vong là: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999), Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) đều ở Long Biên, Hà Nội.

Duy nhất có 1 nạn nhân may mắn thoát chết là chị Đào Thị Nga (SN 1993, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Khi tai nạn xảy ra, chị Nga bị văng ra ngoài dẫn đến trọng thương.

Theo Công an quận Long Biên, người lái xe container gây tai nạn giao thông là Lê Thế Tuyển. Sau khi vụ tai nạn xảy ra người này đã đến Công an quận đầu thú.

Cơ quan điều tra tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy. Kết quả cho thấy, trong hơi thở không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tài xế Tuyển khai nguyên nhân gây tai nạn do buồn ngủ

Tại cơ quan điều tra , tài xế Tuyển khai, bắt đầu điều khiển phương tiện từ khoảng 1h15 ngày 4/8 từ huyện An Dương (Hải Phòng) đến khu vực Long Biên (Hà Nội) để nhận hàng. Khi đi đến ngã tư Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh thì gây tai nạn. Nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tay lái dẫn đến việc phóng xe chồm lên xe 4 chỗ đứng đợi đèn đỏ phía trước.

Nói về các nạn nhân trên xe ô tô 4 chỗ, người nhà nạn nhân Nguyễn Ánh Pháp cho biết, cả 4 người gặp nạn đang trên dường đi lễ ngày rằm trở về. Không ai có thể ngờ được đó lại là chuyến đi lễ cuối cùng của 3 trong số 4 nạn nhân.

Theo người thân này, vợ chồng anh Pháp sắp mở thêm cửa hàng quần áo (vợ là chị Nga đã có 1 cơ sở từ trước) nên rủ nhau đi lễ. Cũng theo người này, nhìn hiện trường thì có vẻ như mọi người đang trên đường trở về, vì đi lễ từ tối ngày 3/8.

Được biết, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Công an quận Long Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

