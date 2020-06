Lộ nguyên nhân vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 người chết tại Điện Biên: Do mâu thuẫn tiền bạc

Trưa ngày 20/6, Công an tỉnh tỉnh Điện Biên đang trủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Theo thông tin từ Nhịp sống Việt, ông Nguyễn Duy Quân - Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo cho biết ban đầu xác định nguyên nhân vụ án là do mẫu thuẫn trong lúc đòi nợ.



Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng 20/6, ông Nguyễn Khánh Chung (53 tuổi, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) đi cùng vợ là bà Trần Thị Thu đến nhà ông Đàm Văn Lực (trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo) để đòi nợ.

Thi thể bà Thu được phát hiện ở cánh đồng



Trong lúc đòi nợ hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Ông Lực đã cầm dao đuổi chém bà Thu. Khi chạy tới cánh đồng cách đó không xa, nạn nhân bị thương nặng, ngã gục và tử vong giữa cánh đồng.

Căn nhà của ông Lực nơi hai người đàn ông đâm chém nhau trọng thương

Theo lời lãnh đạo UBND thị trấn Tuần Giáo, vợ chồng ông Chung có cho ông Lực vay số tiền lớn lên tới vài tỉ đồng. Nhiều lần đòi nợ không được, gia đình ông Chung đã làm đơn đề nghị Công an huyện Tuần Giáo hỗ trợ giải quyết. Khi công an chưa kịp can thiệp thì vợ chồng ông Chung kéo tới nhà ông Lực đòi nợ và xảy ra vụ án mạng thương tâm này.