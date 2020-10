Nam sinh được bạn cõng đi học 10 năm: Trúng tuyển NV1 Đại học Bách Khoa nhưng chưa chắc sẽ theo học

Trong khi cậu bạn thân Ngô Minh Hiếu vừa khiến cư dân mạng xôn xao khi thiếu đáng tiếc 0,25 điểm để đậu vào trường Đại học Y Hà Nội đã tìm được 'bến đỗ' và nhập học tại trường Đại học Y Thái Bình, thì Nguyễn Tất Minh, nam sinh được Minh Hiếu cõng ròng rã suốt 10 năm dù đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Công nghệ Thông Tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng hiện vẫn đang phân vân và cân nhắc khi nhận được lời mời học tập tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Minh Hiếu đã tới nhập học tại trường Đại học Y Thái Bình

Đại học Anh Quốc Việt Nam cũng có lời mời Tất Minh tới học tại trường

Anh Nguyễn Tất Mây (bố của Tất Minh) cho biết, “Bố con tôi sẽ đi thăm cả 2 trường. Vợ chồng tôi và cháu đã bàn bạc, thống nhất là sẽ xem xét cả Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Anh quốc Việt Nam, trường nào thuận tiện hơn cho con trong quá trình đi lại, ăn ở, học tập thì sẽ quyết định theo học. Tôi định ngày mai phỏng vấn xong ở Trường đại học Anh quốc Việt Nam sẽ ghé qua Trường đại học Bách khoa Hà Nội rồi mới có quyết định”.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chuẩn bị mọi sự hỗ trợ cho Tất Minh

Theo Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn tôn trọng quyết định của Tất Minh và gia đình thí sinh. Thầy, gia đình và nhà trường luôn mong muốn Minh có điều kiện học tập tốt nhất để phát huy hết khả năng của mình trong việc học tập, nhất là khi Minh yêu thích ngành Công nghệ Thông tin.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ Tất Minh về mọi mặt

“Nếu em Minh học bên BUV, em ấy sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại do có cầu thang máy. Còn các khu giảng đường của Trường đại học Bách khoa Hà Nội vẫn chủ yếu chỉ có cầu thang bộ. Tuy nhiên, nếu em Minh lựa chọn học ở Bách khoa Hà Nội, nhà trường sẽ tìm cách tạo điều kiện thuận lợi nhất trong học hành, sinh hoạt cho em trong khả năng có thể”, PGS Thắng nói.

Thầy hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng cho biết, nhà trường vẫn luôn có cơ chế miễn giảm, hỗ trợ học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài khoản hỗ trợ học phí kể trên, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội còn có những quỹ học bổng, cơ chế riêng, những chính sách đặc biệt dành cho các thí sinh khuyết tật.

Còn theo PGS Tạ Hải Tùng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT), Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nếu em Minh trở thành sinh viên của Viện, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà trường, Viện cùng mạng lưới cựu sinh viên và doanh nghiệp cũng sẽ quan tâm, và có các chính sách phù hợp với em.



Theo PGS Tùng, nghe tin Minh đỗ ngành khoa học máy tính của Viện SoICT, một tập đoàn công nghệ toàn cầu (hiện tại xin phép được giấu tên), đã ngay lập tức triển khai chương trình hỗ trợ Minh một cách rất thiết thực. Trị giá mức hỗ trợ hiện nay là 55 triệu đồng, trong đó có 1 chiếc xe lăn điện 3 bánh (giá trị khoảng 1.500 USD); học bổng là học phí 1 năm đầu tiên của ngành công nghệ thông tin - khoa học máy tính (khoảng hơn 20 triệu). Ngoài ra, sẽ có một cán bộ được cử làm người trực tiếp hướng dẫn Minh trong suốt quá trình em học đại học.

PGS Tùng giới thiệu: “SoICT's EcoSystem có hệ sinh thái mạnh mẽ, bao gồm mạng lưới gần 300 doanh nghiệp thành viên, tương tác chặt chẽ. Chúng tôi đã tạo được sự hợp tác hiệu quả giữa "industry and academia" (công nghiệp và học thuật), hướng tới sự phát triển bền vững và nhân văn, mà người học là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất”.

Tuy nhiên, PGS Tùng cho biết, nếu Minh quyết định theo học ở BUV thì cá nhân ông vẫn chúc mừng em, bởi đó là một trường đại học có năng lực tài chính và điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Nếu Minh theo học ở đó và được trường BUV hỗ trợ, chắc chắn điều kiện học hành của em rất thuận lợi.

