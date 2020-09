Nguyễn Thị Thu Hằng chắc chắn là thí sinh đặc biệt nhất Chung kết Olympia vì những điều này!

Trong tất cả các nhà leo núi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 này, có lẽ Nguyễn Thị Thu Hằng là cô gái đã phải chờ đợi rất lâu để tới ngày này. Bởi lẽ, trong khi Lưu Đào Dũng Trí mới giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Quý IV cách đây ít lâu, thì Nguyễn Thị Thu Hằng đã ghi danh minh vào vòng chung kết từ tận .. hơn 10 tháng trước khi cô bé là quán quân của cuộc thi Quý I tổ chức hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đây không phải là điều đặc biệt duy nhất của cô bé này, cùng TTXH tìm hiểu về Nguyễn Thị Thu Hằng, nhà vô địch Quý I chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 này nhé!

Nguyễn Thị Thu Hằng đã có phần thi xuất sắc tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia đã chờ tới 8 năm để có một thí sinh nữ xuất sắc ở trận chung kết

Trước khi đến trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thị Thu Hằng đã ‘lật đổ’ hàng loạt điểm số xuất sắc của các thí sinh trước khi đạt 350 điểm, là thí sinh nữ có điểm số cao nhất trong lịch sử 20 năm của Đường lên đỉnh Olympia tại cuộc thi Tuần 3 tháng 2 Quý I, phát sóng và ngày 3 tháng 11 năm 2019.

Giữ vững phong độ, tại cuộc thi Quý I, dù cả 3 nhà leo núi đồng hành với Hằng đều rất xuất sắc, nhưng cô bé tới từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với chênh lệch chỉ 5 điểm so với 2 á quân nhờ sự nhanh trí của mình. Sở hữu vòng nguyệt quế tại cuộc thi Quý I này, Thu Hằng chính thức trở thành thí sinh đầu tiên ghi danh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Khán giả đã phải chờ đợi tới tận 8 năm để đón chờ 1 nữ thí sinh góp mặt tại cuộc thi chung kết này. Chắc chắn, với sự nhí nhảnh và trí tuệ của mình, Thu Hằng sẽ ‘làm nên chuyện’ khi tham gia tranh tài cùng 3 nhà leo núi.

‘Thành bại tại kỹ năng’, Thu Hằng vượt qua các đối thủ nhờ sự nhanh trí tại phần thi Về đích

Sẽ là không công bằng với Thu Hằng nếu nhắc tới cô bé chỉ vì là thí sinh nữ duy nhất tại cuộc thi Chung kết mà không nhắc đến sự nhanh trí của cô nàng và giành lợi thế dẫn đầu ở phần thi về đích, cuộc thi Quý I. Cụ thể, trước khi thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích, Thu Hằng đã khiến cho màn cạnh tranh chiếc vé tới trận chung kết trở nên gay cấn hơn rất nhiều khi cả 3 thí sinh dẫn đầu đều đang đạt 170 điểm.

Khi thí sinh Toàn Thắng không thể trả lời đúng câu hỏi 20 điểm, Thu Hằng đã nhanh tay nhấn chuông và giành số điểm này về cho mình, nâng số điểm của cô bạn lên 190 điểm, tạm thời là người dẫn đầu vào thời điểm đó.

Tới câu hỏi 30 điểm cuối cùng, thí sinh Toàn Thắng tiếp tục không thể trả lời câu hỏi. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần Xuân Huy và Minh Triết giành quyền trả lời và đưa ra một đáp án chính xác, một trong hai cậu bạn này sẽ giành được 200 điểm, vượt qua Thu Hằng và đạt được vòng nguyệt quế.

Lúc này, dù không biết đáp án là gì những Thu Hằng vẫn mạnh dạn nhấn chuông, chặn đứng cơ hội ghi điểm của 2 nhà leo núi. Do không đưa ra đáp án chính xác nên Thu Hằng bị trừ 15 điểm. Tuy nhiên, số điểm còn lại của cô bạn này lại ‘vừa vặn’ giúp cô bước lên bục cao nhất, vinh dự nhận vòng nguyệt quế và chính thức ghi tên mình vào chương trình chung kết. Quả thật, đặt bản thân trong trường hợp như Thu Hằng, rất khó để chúng ta đưa ra phán đoán và quyết định nhanh nhạy đến như vậy!

Hội ‘FWB’ thân thiết

Góp mặt trong cuộc thi Quý I của Thu Hằng không thể không kể đến sự ủng hộ nhiệt tình xuyên suốt chươn trình của hội bạn thân của cô bạn. Ở phần thi Về đích, Thu Hằng có hóm hỉnh chia sẻ về hội bạn ‘thân ai nấy lo’ của mình, rằng nhóm bạn ‘thân’ này mới chỉ thành lập được 1 tuần trước khi chương trình diễn ra. Nhưng nhìn sự ủng hộ nhiệt tình cho cô bạn này từ những chàng trai và cô gái đang ngồi trên khán đài là đủ hiểu họ thân thiết đến thế nào. MC của chương trình còn dí dỏm đặt tên cho hội bạn này là hội ‘friends with benefits’.

Hội 'FWB' của Thu Hằng

Rõ ràng, với những điều thú vị chúng ta đã biết về Nguyễn Thị Thu Hằng, cô bé này rất có khả năng sẽ làm nên chuyện lớn tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Cùng chúc Thu Hằng sẽ bình tĩnh, tự tin, giữ vững phong độ tại cuộc thi quan trọng nhất này nhé!





Phần thi về đích xuất sắc của Nguyễn Thị Thu Hằng tại cuộc thi Quý I

