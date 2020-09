Phỏng vấn nhanh Quán quân Olympia 2020: `Dù ở đâu cũng có thể cống hiến cho quê hương đất nước`

Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 đã chính thức khép lại với vòng nguyệt quế thuộc về cô gái tới từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Dù trải qua phần thi khởi động không như dự tính, nhưng Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, xuất sắc giải đáp thành công câu hỏi ở phần thi Vượt Chướng Ngại Vật chỉ sau khi nhìn thấy duy nhất 1 gợi ý, chiếm ưu thế cực lớn ở ngay trước phần thi Tăng Tốc.

Vinh dự đưa vòng nguyệt quế lần đầu tiên về mảnh đất Cố Đô

Với 235 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại, Nguyễn Thị Thu Hằng đã lên ngôi Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, là thí sinh nữ đầu tiên sau 9 năm đạt được danh hiệu cao quý này. Ngay khi két thúc cuộc thi, Thu Hằng đã không kìm nén được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi khác với những nhà leo núi khác, Thu Hằng là Quán quân cuộc thi Quý I, cô bé đã phải chờ đợi tới gần 1 năm để được quay lại chương trình Đường lên đỉnh Olympia phần Chung Kết.

Thu Hằng xuất sắc giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chia sẻ sau cuộc thi, Thu Hằng cho biết, “Thực sự em rất vui và hài lòng về bản thân khi đã không mắc quá nhiều lỗi trong cuộc thi. Em cũng rất hạnh phúc và tự hào khi trở thành thí sinh đầu tiên mang được vòng nguyệt quế về với tỉnh Ninh Bình”

Học tập và làm việc ở đâu cũng có thể đóng góp cho đất nước

Trong tất cả các môn học, Hằng chỉ học thêm môn Tiếng Anh, còn lại tự học qua sách báo. Hằng thích học môn Toán nhất còn Hóa là môn học mà cô bạn nhận là yếu nhất.

Nói về cô con gái, anh Hiều, bố của Thu Hằng, nhận xét từ bé Hằng đã rất hiếu động. “Là nữ giới nhưng lại mang nhiều tính cách của nam giới”, anh Hiều cười.

Ngoài thời gian học, Hằng rất thích chơi thể thao , đặc biệt là môn cầu lông. Cô bạn cũng tự nhận đặc biệt “không phải dạng vừa” đối với môn cờ vua.

Với kết quả này, Thu Hằng nhận được giải thưởng là một suất học bổng trị giá 40.000 USD. Hằng chia sẻ em sẽ chuẩn bị cho kế hoạch du học chưa có dự định về ngành học cụ thể ở trường đại học, bởi cần phải cân đối giữa đam mê của bản thân và cơ hội nghề nghiệp sau này.

Theo Vietnamnet , trả lời câu hỏi sau du học có trở về Việt Nam làm việc hay không, Hằng cho hay em phải cân nhắc và chưa có định hình cụ thể ở thời điểm này.

Tuy nhiên, cô bạn cho rằng dù có học tập hay làm việc ở đâu thì vẫn có thể đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước nếu mình hướng về. Hằng cũng hy vọng sau em, sẽ có thêm nhiều thí sinh nữ giành được vòng nguyệt quế sân chơi tri thức này hơn trong tương lai.

Chặng đường tri thức còn rất dài, cùng chúc Thu Hằng sẽ sớm tìm được ngành học phù hợp với đam mê, sở thích của cô nàng, mong Thu Hằng sẽ đạt được kết quả học tập thật tốt và vững chân trên những con đường tương lai của mình!

Clip phỏng vấn Thu Hằng ngay sau khi đạt vòng nguyệt quế





Theo Thùy Dương/SKCĐ