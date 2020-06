Nguyễn Trần Trung Quân tái xuất với MV mới, nhiều người `la ó` kêu đạo nhái ý tưởng từ 2019?

Tối 1/6, Nguyễn Trần Trung Quân bất ngờ đánh úp khán giả bằng một MV nhạc buồn mang tên "Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại". Trái ngược với những màn "thả thính" liên tục trước đó từ nam ca sĩ, fan cảm thấy hụt hẫng vì đây chẳng phải "Tự Tâm 3" mà chỉ là một MV lyric.

Xuyên suốt MV là hình ảnh một nhân vật nam hoạt hình ngồi trên xe hơi đang di chuyển, khuôn mặt đầy đau khổ kèm theo những dòng lyric đầy cảm xúc.





MV Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nhân vật hoạt hình này có thể chính là tạo hình của nam ca sĩ cho câu chuyện tiếp theo, kết nối phân cảnh cuối cùng trong MV "Canh ba".

Nhiều người cho rằng, nhân vật hoạt hình này có thể chính là tạo hình của nam ca sĩ cho câu chuyện tiếp theo.



Được biết, lý do Nguyễn Trần Trung Quân thực hiện một MV animation là để hâm nóng trước khi cho ra mắt phần 3 của MV "Tự Tâm". Bài hát trong MV là một bản balad buồn thấu tim, và một lần nữa giọng ca của nam ca sĩ không hề khiến khán giả thất vọng.

Thế nhưng MV mới lên sóng không bao lâu, nhiều người nghe nhạc đã tinh ý soi ra được nhiều điểm bất thường. MV vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng do "trùng ý tưởng" với 1 MV lyrics được đăng tải đầu năm ngoái.

Cụ thể, hình ảnh chàng trai ngồi thất thần, cô độc trên xe trong MV "Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại" xuyên suốt bài hát có chút "giống nhẹ" với video "Wish You Were Gay" - Billie Eilish (Vietsub + Lyrics) được đăng tải trên Youtube vào ngày 4/3/2019.



Trong "Wish You Were Gay" được tài khoản Myynhh đăng tải, xuyên suốt bài hát cũng là hình ảnh cô gái ngồi xe ô tô cùng mái tóc tung bay. Đây là hình ảnh được lấy ý tưởng từ phim hoạt hình Paprika (Kẻ trộm giấc mơ) năm 2006, sau đó được dựng thành clip cho bản vietsub của "Wish You Were Gay".

Hình ảnh trong "Wish you were gay".

Nhiều người khẳng định, điểm duy nhất khác nhau trong 2 đoạn clip này chỉ là giới tính nhân vật và... lời bài hát mà thôi. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng, concept này không quá mới lạ nên việc trùng hợp cũng là điều dễ hiểu. Đến thời điểm hiện tại, 2 luồng tranh cãi trái chiều vẫn đang bùng nổ trên mạng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ