Nguyễn Trọng Hưng bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt tạt sơn vào nhà, chị gái tiết lộ em trai đang bị đe dọa

Cụ thể, từ camera an ninh của công ty Trọng Hưng có địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), 2 kẻ lạ mặt là nam giới bịt khẩu trang kín mít và đeo găng tay, đi xe máy hiệu Honda wave màu trắng không có biển. Hai đối tượng này lấm lét đến nhà của nam diễn viên Đi qua mùa hạ, sau đó tạt sơn vào rồi bỏ đi.

Ảnh nhà Nguyễn Trọng Hưng bị tạt sơn.

Theo camera an ninh, sự việc xảy ra vào 0 giờ 10 phút ngày 10/9/2020, tức là sáng sớm hôm nay. Ngay khi phát hiện, Nguyễn Trọng Hưng đã trình báo vụ việc lên Công an phường Vĩnh Phúc. Sau đó, đại diện cơ quan công an phường cũng đã xác nhận vụ việc trên tờ Phụ nữ & Pháp luật , khẳng định đang tiến hành điều tra làm rõ.