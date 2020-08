Danh tính chồng Âu Hà My bị 'lột mặt nạ' sau 1 đêm: Sở hữu thành tích và gia thế đáng nể?

Âu Hà My tung clip đánh ghen, tố chồng bội bạc

Âu Hà My - nữ giảng viên ĐH Ngoại ngữ đã trở thành cái tên không còn xa lạ. Trước đó, mối tình của cô cùng anh chàng hot boy điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng nhận được nhiều yêu thích bởi quá ngọt ngào.

Sau 1 năm công khai tình cảm, Hà My được bạn trai cầu hôn vô cùng lãng mạn ở 'xứ sở tình yêu' nước Pháp. Đến ngày 30/8/2019, cặp đôi tổ chức dạm ngõ và kết hôn vào ngày 2/10 cùng năm. Khi đó, đám cưới hoành tráng của cô cùng chồng từng khiến nhiều người xuýt xoa bởi khung cảnh lãng mạn y như trong truyện cổ tích.

Hà My được bạn trai cầu hôn vô cùng lãng mạn ở 'xứ sở tình yêu' nước Pháp.





Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng, Hà My khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về việc chia tay cũng như bóc trần bộ mặt bội bạc của người chồng điển trai thông qua clip đánh ghen ở nhà 'tiểu tam'. Cũng trong bài đăng và clip chia sẻ, nữ giảng viên khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ những nỗi đau mà cô phải trải qua: bố mất, sảy thai... rồi chồng vô tâm, phụ bạc càng khiến cô thêm suy sụp.

Âu Hà My viết: "Giây phút em biết hết tất cả và bị sảy thai, người em không còn đứng vững vì mất máu nhiều, mẹ em mất ở bệnh viện phụ sản, anh lại bỏ mặc 2 mẹ con em ở bệnh viện một mình và ra đi không chút tình nghĩa thì em đã rõ anh không xứng đáng là một người chồng, người cha và một người con rể, không xứng đáng với tình cảm chân thành của gia đình em, vậy nên mọi lời xin lỗi đến giờ phút này đều là vô nghĩa và muộn màng".



Cô cũng cho biết, khi chồng vỡ nợ và giải thể công ty thì chính cô và mẹ đẻ giúp anh vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, anh lại không ra sao khi quỵt tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em, tới mức mà anh em kết nghĩa cũng không thể chịu nổi.

Nguyễn Trọng Hưng là ai?

Sau clip đánh ghen của Âu Hà My, tên tuổi của Nguyễn Trọng Hưng được nhiều người lục lọi và phát hiện, hóa ra đây là gương mặt khá quen thuộc trong làng điện ảnh.

Nguyễn Trọng Hưng từng tham gia rất nhiều phim như Bộ tứ 10A8, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Tìm lại, Lột xác,...

Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được nhiều người biết đến với danh xưng 'hot boy'. 9x được biết đến là một người đa tài, vừa nhảy giỏi lại có khả năng làm đạo diễn, MC và làm kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông.

Theo đó, Nguyễn Trọng Hưng từng tham gia rất nhiều phim như Bộ tứ 10A8, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Tìm lại, Lột xác,... gây ấn tượng với vai Hưng "Chim én” trong Bộ tứ 10A8. Gần đây, anh chàng tiếp tục gây chú ý khi vào vai chàng thiếu gia trong phim 'Đi qua mùa hạ'.

Nguyễn Trọng Hưng từng giành được giải thưởng "Diễn viên xuất sắc" trong phim ngắn Người hoạt náo. Thời còn theo học trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, 9x còn giành giải nhất thành phố Hà Nội bơi lội 2011, giải ba tài năng Sinh viên nhảy hiện đại và từng là HLV thể hình. Thậm chí, anh còn được đạt học bổng ở trường đại học.

Nguyễn Trọng Hưng có khả năng làm đạo diễn, MC và làm kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông.



Trong các phim truyền hình, Nguyễn Trọng Hưng thường đóng vai công tử con nhà giàu hoặc nhân vật nhà nghèo đua đòi, học sinh ngoan nhưng bị bạn bè dụ dỗ…





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ