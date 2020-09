Người đàn ông doạ 'bắn vỡ sọ' tài xế lên tiếng: Họ vi phạm ATGT, lại còn chửi mắng và định đâm tôi

Theo chia sẻ của một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày hôm nay (5/9), tại khu vực Cầu Ngà - Bắc Ninh , do đường hẹp, tài xế xe biển 99A xin vượt nhưng không được nên đã ép tài xế xe tải xuống xe, rút một vật giống súng quân dụng ra để đe doạ không cho vượt. Đáng chú ý, người này còn đe doạ sẽ 'bắn vỡ sọ' tài xế xe tải.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, Công an TP. Bắc Ninh đã vào cuộc, chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự lập tức xác minh danh tính người đàn ông được ghi hình tại đoạn clip kể trên. Sau một thời gian, xác nhận ông Nguyễn Văn Sướng - hiện là giám đốc một công ty bảo vệ thuộc địa bàn TP. Bắc Ninh là nhân vật trong clip kể trên.

Tuy nhiên, trái với suy đoán của cộng đồng mạng, ông Sướng cho rằng, nội dung đoạn clip đăng tải trên mạng không phản ánh đúng tính chất của sự việc xảy ra khi đó tại Cầu Ngà, Bắc Ninh. Trao đổi với báo PL và Bạn đọc, ông Sướng cho biết sẽ trình báo cơ quan công an có thẩm quyền để làm rõ về vụ việc này.

Theo lời ông Sướng, thời điểm đó, có một ô tô vượt phải xe của ông, nên ông xuống nhắc nhở. "Người điều khiển ô tô này vượt phải nên tôi xuống nhắc nhở. Tôi đi như thế còn chửi láo. Chỉ có thế mà họ lại rút dao định đâm", ông Sướng nói.

Nguyễn Văn Sướng lên tiếng về clip doạ bắn vỡ sọ tài xế

Giám đốc công ty bảo vệ trên địa bàn TP Bắc Ninh từ chối trả lời thêm các nội dung liên quan và nói cơ quan công an sẽ làm rõ, thông tin cụ thể.

Trước đó, trưa 5/9, mạng xã hội xôn xao vụ một người đàn ông rút súng đe dọa người đi đường - đoạn qua địa phận cầu Ngà, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, bài viết đăng tải trên mạng với nội dung: "Cách đây ít phút ở khu vực Cầu Ngà - Bắc Ninh... do đường hẹp, tài xế xe 99A xin vượt không được đã tìm cách ép tài xế rồi xuống xe rút một vật ‘giống súng quân dụng’ ra đe dọa tài xế xe không cho vượt".

Kèm nội dung là đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông trung tuổi bước từ ô tô con xuống, cầm một khẩu súng đi ngược về phía sau, chĩa về hướng ai đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Giám đốc công ty rút súng doạ bắn vì không được vượt

Theo Thuỳ Dương/SKCĐ