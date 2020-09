'Havard Chùa Láng' chơi lớn phủ hồng nguyên tòa nhà mới chào mừng tân sinh viên K59

Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) vốn được biết tới như là ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, là niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh nhờ chất lượng giáo dục hàng đầu cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ việc dạy và học luôn đạt chất lượng cao.

Mới đây, trên trang chủ của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về công trình mới nhất của trường. Được biết, đây là khu nhà D, thuộc khuôn viên trường Đại học Ngoại Thương.

Đáng chú ý, tòa nhà này được thiết kế với tông màu ... hồng phủ kín dãy hành lang và tường các phòng học khiến cho dân tình không khỏi thích thú và bất ngờ. Một số sinh viên để lại bình luận 'không ngờ nhà trường lại chơi lớn như vậy'. Quả thực, với một tòa nhà đặc biệt như này, FTU đã 'nâng tầm đẳng cấp' và khẳng định vị thế số 1 của mình về chất lượng giảng dạy.

Nhà D Đại học Ngoại Thương đi vào hoạt động

Được biết, nhà D sẽ sớm đi vào hoạt động để chào đón lứa sinh viên mới nhất K59, sẽ nhập học trong thời gian tới đây. Rất nhiều tân sinh viên FTU tương lai đã tag nhau ầm ầm dưới bài đăng của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại Thương để lên gấp 1 lịch hẹn 'check-in' tại địa điểm siêu hot này.

Cùng TTXH chiêm ngưỡng thêm một số bức hình của tòa nhà mới nhất này của FTU nhé!

Có gì ở trường Đại học Ngoại Thương

Theo Thùy Dương/SKCĐ