Nhà dân cạnh quán phở bị cháy lớn, thực khách đang ăn vội bỏ chạy thoát thân

Khoảng 21h ngày 27/9, Công an Quận 9 phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM để phong tỏa hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng điều tra làm rõ vụ cháy lớn nhà dân ở khu vực.

Công an có mặt ở hiện trường

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 18h tối qua nhiều người dân sinh sống tại khu vực đường Phan Chu Trinh giao với đường Xa Lộ Hà Nội, phương Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên từ căn gác của một ngôi nhà nên đã tri hô lên.

Ngôi nhà bị cháy rụi

Trong nhà lúc đó có 3 người, trong đó có 2 người già đang tìm cách thoát ra bên ngoài. Một sống người đang ngồi ăn phở ở quán bên cạnh thấy vậy cũng vội vã tháo chạy để thoát thân.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đến để hỗ trợ dập lửa, chuyển bình ga và đồ đạc trong nhà ra ngoài. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn khiến mọi người không dám lại gần.

Quán phở cạnh đó cũng bị cháy xém 1 phần

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều hàng chục chiến sĩ cùng đội xe chữa cháy đến để tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy

Sau vài phút, ngọn lửa được khống chế, vụ cháy khiến cho toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Quán phở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng một phần. May mắn là không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân kể lại vụ cháy ở quận 9

Theo Phương Hoa/SKCĐ