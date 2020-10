Nhà hàng ăn ở số 52 Giang Văn Minh bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều thực khách buông đũa bỏ chạy

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bộ đồ giúp con người có khả năng bay lượn như Ironman được bán với giá khoảng 10 tỷ đồng

Bộ sản phẩm Gravity Jet Suit do Gravity Industries chế tạo gồm 5 động cơ tua bin gắn vào cánh tay và lưng của người mặc, tạo ra hơn 1.000 mã lực giúp con người bay lượn trên không với vận tốc lên tới 136km/h.