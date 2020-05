Nhà hàng lẩu 'thần thánh' bị chê thất vọng, đặt khuyến mãi nhưng đến nơi phải ăn nguyên giá 'chát'

Khi thời tiết bỗng trở nên mát mẻ, se se sau những trận mưa rào dữ dội giúp hạ nhiệt nắng hè, nhiều người có xu hướng lựa chọn đi ăn lẩu nướng. Tại Hà Nội , có không ít những địa điểm ăn lẩu nức tiếng, từ mức giá bình dân cho đến cao cấp, và luôn trong tình trạng đông khách bất kể đông hay hè. Thế nhưng, trải nghiệm gần đây của một gia đình tại nhà hàng lẩu 'thần thánh' M. được nhiều người yêu thích lại không được như mong đợi, có phần thất vọng khiến một số người nghi ngờ chất lượng nhà hàng đang xuống cấp.

Theo bài viết của chị H. trong một group Facebook về ẩm thực , trải nghiệm gần đây của chị tại nhà hàng M. có phần hơi thất vọng. Vấn đề lớn nhất là ở phần chăm sóc khách hàng của nhà hàng, bởi chị H. đã gặp khó khăn ngay từ khi tìm cách đặt bàn. Chị H. chia sẻ: "Mình gọi điện đặt bàn thì bạn tư vấn cực ngơ, cứ hỏi đi hỏi lại. Hỏi đến chương trình khuyến mãi thì phải đợi để check, đọc chán chê thì ra chương trình của miền Nam. Xong có chương trình của miền Bắc là "đi 4 tặng 1", mình đã hỏi cẩn thận là có khuyến mãi vào bữa tối không, khi đó bạn ấy khẳng định thứ 2 đến thứ 6 CẢ NGÀY đều có khuyến mãi...

Tới quán thì hóa ra không có chương trình nào như thế cho buổi tối cả, mặc dù mình đặt trước tối thứ 5 đến ăn. Nhân viên nói giá thông thường là 330k/ suất buffet và đặc biệt là tính luôn thêm 30k/ buffet đồ ăn kèm - nước - tráng miệng, chưa kể còn 10% VAT".

Sau đó, chị H. cho hay gia đình chị vẫn tiếp tục ăn lẩu tại nhà hàng, chấp nhận mức giá ban đầu. Về phần đồ ăn của nhà hàng vẫn rất chất lượng, tuy có nước lẩu hơi nhạt so với khẩu vị, nhưng đồ nhúng lẩu như thịt thà, hải sản đều rất tươi ngon. Chưa kể, chị H. cũng đặc biệt khen ngợi quầy tráng miệng với các món ăn chất lượng, nhân viên phục vụ tại quán cũng được khen niềm nở, nhiệt tình. Dù vậy, chị H. cho biết không rõ vì sao sau khi dùng bữa tại nhà hàng, nhà chị lại có vài người bị đau bụng, đi ngoài. Rất may sau khi đọc được phản ánh của chị H., phía nhà hàng M. đã nhanh chóng liên hệ, hỏi thăm và gửi lời xin lỗi tới gia đình chị H.





Bên dưới bài viết của chị H. cũng có không ít người phàn nàn với chất lượng lẩu của nhà hàng. Nhiều người nhận xét nước lẩu của quán không ngon, nhạt vị, lại thêm nước chấm không đặc sắc. Chưa kể việc tách riêng tính buffet và nước làm hai phần khiến mức giá có phần 'chát' hơn trước, dù chất lượng vẫn ổn nhưng vẫn khiến nhiều 'thượng đế' chùn chân.

Dù vậy, với phần đông khách hàng đã thưởng thức lẩu tại nhà hàng M., đây vẫn là một quán lẩu xuất sắc trong tầm giá. Nhiều người vẫn chia sẻ rằng họ vẫn tiếp tục đi ăn tại đây, dù mức giá có cao hơn trước, nhưng với chất lượng đồ ăn luôn tươi ngon và phục vụ nhiệt tình, bài bản thì các 'thượng đế' vẫn rất ưng ý.

