Nhà hàng tại Điện Biên kêu cứu khi bị "bùng" 150 mâm cỗ cưới, cả nhà trai nhà gái cùng "biến mất"

Cụ thể, trên page Điện Biên online chia sẻ thông tin về trường hợp khách đặt cỗ cưới boom hàng với số lượng lớn khiến chủ nhà hàng "méo mặt", phải đăng tảilên mạng xin cứu trợ. Theo đó, trang này đăng tải dòng trạng thái một nhà hàng quy mô nhỏ nhận được đơn đặt hàng của khách với 150 mâm cỗ cưới trưa ngày 30/9 nhưng chỉ chốt với nhau qua hình thức nói miệng, không đặt cọc.

Bài đăng trên các hội nhóm Facebook

Cho tới khi đ ã quá giờ hẹn vài tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng ai đến buổi tiệc, cũng không thể liên hệ được với người đã đặt cỗ, nhà hàng tá hỏa phát hiện ra mình bị "boom hàng". Sự việc trên ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Sự tình mặc dù chưa được làm rõ nhưng việc nhà hàng bị "ế" đến 150 mâm cỗ thì chắc chắn thiệt hại không hề nhỏ.

Chủ nhà hàng không khỏi bàng hoàng trước màn "boom hàng" kinh khủng này

Rất nhiều người dân đã đến mua ủng hộ nhà hàng

Dưới đoạn livestream, nhiều dân mạng tỏ thái độ bất bình với pha đặt hàng trơ tráo và thương cảm cho lòng tin đặt nhầm chỗ của nhà hàng. Cụ thể, nickname có tên N.T.T bình luận: "150 mâm cỗ đâu có ít. Mùa dịch, nghe khách đặt thế này nhà hàng cũng mừng nên chắc chưa kịp kiểm tra thông tin." hay nickname P.K.H cũng để lại vài dòng bức xúc: "Ai mà chơi ác quá, người ta làm ăn chứ có phải đùa đâu mà thích đặt là đặt, đặt xong lại hủy thế này."

Hiện nhà hàng vẫn chưa liên lạc được với gia đình cô dâu chú rể nhưng may mắn thay đã có thể bù lỗ phần nào.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ