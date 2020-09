Nhà mốt Gucci khiến cư dân mạng cười xỉu khi tung ra mẫu quần jeans "mốc xanh mốc đỏ" giá 18 triệu

Mới đây, thương hiệu thời trang cao cấp của Ý - Gucci đã tung ra mẫu quần jeans mới trị giá gần 800 USD (18 triệu đồng) với những "vết ố xanh" loang lổ ở đầu gối như lớp rêu bám trên quần. Chiếc quần có một không hai này khiến các tín đồ yêu thời trang tự hỏi nhà mốt này phải chăng đã.. bị ngã sấp mặt bởi nền rêu trơn nên mới cho ra được ý tưởng độc - dị - lạ này!

Mẫu quần "xanh cỏ" của nhà mốt Gucci

Không chỉ được cho ra mắt dưới dạng quần jeans thường, Gucci còn "cẩn thận" làm thêm một bản quần yếm có giá $1,200 USD (khoảng gần 25 triệu).

Bản quần yếm

Theo trang web của Gucci, chiếc quần jean ống rộng, cạp thấp màu xanh lam, được làm từ bông hữu cơ, có vết màu xanh lá cây ở đầu gối và đã được xử lý "để tạo hiệu ứng mài rách giống như vết bẩn". Chiếc áo denim của nhà thiết kế cũng có nhãn logo Gucci cổ điển trên túi sau và tất nhiên một vết ố xanh lét ở đầu gối vô cùng khó hiểu.

Theo mô tả sản phẩm, quần jean được làm từ vật liệu tái chế. Nhà thiết kế người Ý đang tiến xa hơn một bước với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nông trại đến thời trang cao cấp. Và đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên Gucci ra mắt trang phục thời trang lấy cảm hứng từ... vết bẩn. Năm ngoái, thương hiệu này đã cho ra mắt một đôi giày thể thao trị giá $870 USD được làm để trông giống như chúng có vết bùn.

Giày "lấm bùn" của Gucci

Chiếc quần jeans này được gợi ý kết hợp với chiếc áo len màu nâu trị giá 900 USD (20 triệu đồng) cùng hãng. Nhưng nhiều người cho rằng, chiếc áo đó trông cũ kỹ như chiếc áo làm vườn của thời ông bà ta để lại.

Chiếc áo được khuyến khích phối cùng jeans mài gối xanh rêu

Thiết kế của nó không quá nổi bật với dáng dài, rộng, cổ tròn, những lỗ thủng có "chủ đích". Những sợi len thò ra nham nhở nơi vạt áo và tay áo làm tăng vẻ cũ kỹ của chiếc áo "giá trên trời" này. Và cư dân mạng đã được dịp cười bỏ mỉa mai về thiết kế kì lạ lần này của Gucci.

