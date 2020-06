Nhã Phương chăm nhảy dây, tập yoga tại nhà để giảm 15kg, vòng eo bé tí tẹo sau khi sinh con đầu lòng

Bà xã Trường Giang từng tiết lộ sau khi sinh con cô bị ám ảnh về cân nặng và nhanh chóng quay trở lại công việc nên rất nghiêm túc giảm cân bằng chế độ ăn nghiêm ngặt và tập luyện tích cực.

Nhã Phương tiết lộ cô đã giảm tới 15kg từ sau khi sinh con đầu lòng. Có thời gian nữ diễn viên xuất hiện trước khán giả với những bộ cánh gợi cảm nhưng lại để lộ rõ xương quai xanh, cánh tay khẳng khiu, thiếu sức sống.



Thời gian gần đây, Nhã Phương chia sẻ những hình ảnh thân hìn cân đối hơn, vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Bí quyết của cô nàng là chế độ tập luyện giữ sáng Thời gian gần đây, Nhã Phương chia sẻ những hình ảnh thân hìn cân đối hơn, vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Bí quyết của cô nàng là chế độ tập luyện giữ sáng sau sinh hiệu quả. Nữ diễn viên đã đăng tải clip quy trình tập luyện, làm đẹp hàng ngày của mình trên trang cá nhân.

Nhã Phương không tập chuyên sâu bộ môn nào mà kết hợp nhiều bài tập và nhiều hình thức vận động. Đặc biệt bà mẹ bỉm sữa rất chăm chỉ tập tại nhà chứ không thường xuyên tới phòng tập.



Cô tiết lộ: "Mỗi ngày, tôi đều dành 1-2 giờ đồng hồ vào buổi sáng để tập tất cả môn thể thao phối hợp. Sau đó lao vào công việc, chăm chỉ đi làm".

Your browser does not support HTML5 video.

Nhã Phương kết hợp nhảy dây, tập yoga tại nhà

Chỉ khi có thời gian cô mới đến phòng gym như tập với máy hay bóng thể lực… Còn tại nhà, Nhã Phương trang bị một số dụng cụ hỗ trợ như thảm tập yoga, nhảy dây...

Bà xã Trường Giang khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng bằng bài tập nhảy dây tại chỗ. Đây vốn là trò chơi ưa thích của trẻ em nhưng lại có tác dụng rèn luyện Sức Khỏe rất tốt.

Nhã Phương chăm nhảy dây



Thực hiện nhảy dây 30 phút có thể giải phóng năng lượng lên đến 450 calories. Lượng calories đốt cháy trong 10 phút nhảy dây liên tục tương đương 30 phút chạy bộ. Nếu nhảy dây 80-100 nhịp/phút có thể đốt cháy năng lượng dư thừa tương đương như khi chạy bộ với tốc độ 10 km/h.



Nữ diễn viên chăm nhảy dây làm tiêu hao năng lượng nhiều hơn aerobics và bơi lội. Vì ưu tiên thời gian chăm sóc con nên bà mẹ bỉm sữa cực kỳ ưa thích bộ môn này, để tập tại nhà, dễ thực hiện ở nhiều không gian khác nhau.



Nhảy dây giúp tim sẽ hoạt động mạnh hơn để đưa oxi đến các cơ quan nội tạng. Đặc biệt, bộ môn này còn có tác giải tỏa tinh thần cực tốt, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tái tạo năng lượng tích cực giúp làm việc hiệu quả hơn. Sau những giờ làm việc miệt mài trên phim trường, có lẽ nhảy dây là lựa chọn hợp lý với Nhã Phương.

Không quên thực hiện các động tác yoga, kéo giãn cơ tại nhà



Ngoài ra, vợ Trường Giang chăm tập các động tác yoga tại nhà. Cô sử dụng thảm để tập leo núi mô phỏng, quỳ gối vuông góc với thân kết hợp đá chân ra sau. Bài tập này cực đơn giản được nhiều người đẹp sử dụng. Nó tác động vào nhóm cơ vùng mông, đùi, từ đó giảm mỡ thừa, tạo vẻ ngoài săn chắc nở nang cho vòng 3.



Nữ diễn viên cũng không quên uốn dẻo, kéo giãn cơ thể với một số động tác yoga nhằm tốt cho hệ xương khớp, tăng tính linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể từ đó giảm nguy cơ bị chấn thương khi cô nàng tham gia diễn xuất.

Cuối tháng 9/2018, Trường Giang - Nhã Phương tổ chức hôn lễ sau quãng thời gian dài yêu đương. Cả hai hiện đã có cô con gái đầu lòng và là cặp vợ chồng được săn đón nhất nhì làng giải trí. Sau sinh, Nhã Phương vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ.

Xem thêm: Bí kíp tập boxing để ép cân nhanh trong 1 tháng và sở hữu vóc dáng nảy nở quyến rũ như Phanh Lee

Theo Hà Ly/SKCĐ