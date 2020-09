Nhà sách thông minh đầu tiên tại Sài Gòn có gì hay ho mà khiến dân tình 'ùn ùn' check-in?

Tọa lạc tại TTTM Lotte Mart, một nhà sách tại TP. HCM mới đây đã 'trình làng' nhiều thiết bị hiện đại phục vụ việc tra cứu sách và thanh toán nhanh cho các độc giả của mình. Trên thế giới, để thích ứng với dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà sách đã áp dụng các biện pháp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Được biết, nhà sách có diện tích cực rộng hơn 900m², trưng bày trên 100.000 bản sách quốc văn và ngoại văn, gần 100.000 sản phẩm dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, đồ chơi Trẻ em

Nhà sách thông minh tại Sài Gòn Fahasa

Tuy nhiên, sự "nâng cấp" của nhà sách thông minh so với nhà sách thông thường khiến độc giả không khỏi bỡ ngỡ chính là hệ thống tra cứu thông tin hàng hóa thông minh và quầy tự thanh toán. Đây cũng là những giải pháp hàng đầu được các nhà sách lớn trên thế giới áp dụng nhằm hạn chế tiếp xúc trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp.





Để sử dụng hệ thống tra cứu thông tin (quầy tra cứu), người dùng cần nhập tên sách thông qua màn hình cảm ứng. Hệ thống sẽ hiện bản đồ đến nơi sách hoặc hàng hóa cần tìm kiếm cùng cách thông tin hỗ trợ như giá tiền, chương trình khuyến mãi, đầu sách cùng tác giả... Đặc biệt, hệ thống cho phép in bản đồ hướng dẫn để thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Đối với quầy tự thanh toán, khi người dùng nhấp nút "bắt đầu thanh toán", máy sẽ hiện ngay đoạn clip ngắn hướng dẫn cách sử dụng. Trong trường hợp gặp vấn đề thanh toán, máy cũng có nút hỗ trợ từ nhân viên nhà sách.





Theo Thùy Dương/SKCĐ