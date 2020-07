Nhà thiết kế cho MV “How you like that” của Black Pink tiết lộ thành viên diện đồ thiết kế hợp nhất

Trong cuộc phỏng vấn, Danha cũng tiết lộ mình là một fan lớn của nhóm nhạc khiến Blinks không khỏi “nở mày nở mặt”. Cô đã nói: “Tôi là một fan của Black Pink kể từ ca khúc DDU-DU DDU-DU. Tôi luôn bật nó ở trong xe hơi trên đường đi làm. Bài hát mới cũng thực sự hay. Không phải chỉ bởi vì họ mặc quần áo của tôi mà nó đơn thuần chỉ là một bài hát rất bắt tai”.

Your browser does not support HTML5 video.

Khi được hỏi về một thành viên khiến nhà thiết kế cảm thấy tượng nhất cô đã không ngần ngại trả lời: “Thành viên yêu thích của tôi là Jennie. Tôi nghĩ cô ấy rất xinh và cô ấy là kiểu hình ảnh mà các cô gái thích. Cô ấy rất sang trọng và có phần duyên dáng giống một chú mèo”.

Your browser does not support HTML5 video.

Và hơn cả theo Danha thì Jennie là thành viên mặc Hanbok đẹp nhất trong số tất cả những thành viên của Black Pink . Sau khi cho người xem thấy bộ hanbok mà Jennie mặc, Danha tiết lộ cô đã biến hoá bộ trang phục thế nào để phù hợp nhất với các cô gái: “Jennie mặc hanbok kiểu dopo dài hơn một chút so với chiếc này. Và họ cắt nó đến đây và làm phần dưới như một phần của chiếc váy. Đó là cách mà họ tùy chỉnh nó. Họ đã làm cho nó ngắn hơn để nó phù hợp hơn cho việc biểu diễn”.





Your browser does not support HTML5 video.



Hiện tại chiếc áo hanbok của Jennie đã bán hết nhưng fan vẫn có thể mua được một bộ trang phục thiết kế tương tự với giá 426.30$ (khoảng gần 10 triệu Việt Nam đồng).





Bên cạnh chiếc áo Hanbok hot hit của Jennie thì chiếc áo crop top hoạ titế trái cây của Rosé cũng được bán trên trang web của nhà thiết kế Danha Seoul với giá 116.67$ (khoảng gần 3 triệu Việt Nam đồng).

Xem thêm: Bờ vai ngang cực phẩm của Jennie (BlackPink) thành chuẩn mực, các nàng đua nhau mua miếng độn vai

Theo Thanh Thuỳ/SKCĐ