Nhà thiết kế đại tài đứng sau thương hiệu Dior trổ tài thiết kế đầm cao cấp ngay trên... bàn ăn

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu và đang có dấu hiệu "nóng" trở lại tại châu Âu. Điều này đồng nghĩa với ngành thời trang thế giới rơi vào tình trạng "đóng băng" nhưng điều ấy đã không thể ngăn cản nhà thiết kế đại tài John Galliano trổ tài với những thiết kế sáng tạo. Tại một buổi phỏng vấn dành riêng cho tạp chí Vogue, Galliano đã tiết lộ ông đang bắt tay vào công cuộc thiết một bộ váy cao cấp xa hoa làm tại nhà riêng. Cảnh tượng nhà thiết kế đình đám trải vải cắt may ngay trên bàn ăn khiến người xem không khỏi khâm phục thích thú.

Cận cảnh John Galliano cắt may ngay trên bàn ăn trong bếp tại nhà.

“Vẻ đẹp đầy khát vọng, đó là điều bạn khao khát sau khi bị giam cầm (cách ly xã hội ),” nhà thiết kế Galliano chia sẻ. “Tôi khao khát cái đẹp, tôi khao khát thể hiện bản thân. Cảm giác rằng thông qua khát vọng, vẻ đẹp, có thể có hy vọng — và một sức sống mạnh mẽ đã vươn lên, điều mà tôi đã không cảm nhận được trong một thời gian, sức mạnh này khiến tôi có thể khẳng định rằng không gì có thể cản trở quá trình sáng tạo. ”

Ấn tượng tổng thể của các tác phẩm mà John Galliano đang sản xuất là sự kết hợp của “hy vọng, chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa khoái lạc”, phù hợp với bộ sưu tập Nghệ thuật mùa thu 2020 của Galliano dành cho thương hiệu thời trang cao cấp Maison Margiela, được công chiếu qua bộ phim dài 51 phút của Nick Knight trước đó vào mùa hè năm 2020.

Your browser does not support HTML5 video.

Tổng cộng, những bộ trang phục này sẽ mất hàng trăm giờ để sản xuất, đặc biệt là khi nhà thiết kế Galliano đang đơn độc một mình "thổi hồn" cho váy trên chính... bàn ăn trong bếp của gia đình

Nhà thiết kế Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén (John Galliano) sinh ngày 28 tháng 11 năm 1960 là một nhà thiết kế thời trang người Anh. Ông đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Christian Dior từ năm 1997 đến ngày 1 tháng 3 năm 2011. John Galliano đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp tại Dior n hưng mọi thứ không suôn sẻ với John trong những năm cuối trên ngai vàng khi ông lạm dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá để tìm đến sự khuây khỏa. Sự cố vạ miệng khi đụng tới lòng tự tôn của một phụ nữ Do Thái năm 2011 trong cảnh nửa tỉnh nửa mê trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫy lừng của gã trai hư xứ Ăng-lê.

John Galliano - trai hư xứ Ăng lê.

Trở lại với thương hiệu Maison Margiela với vai trò giám đốc sáng tạo vào năm 2014, hiện ông đã gắn bó 6 năm và là thiên tài đứng sau những thiết kế giúp thương hiệu này vươn tầm được như hiện tại. Dưới nhiệm kỳ của ông, doanh thu của Maison Margiela đã tăng gấp đôi và theo thương hiệu này, nguồn thu tới từ phụ kiện chiếm 60% tổng lợi nhuận.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ