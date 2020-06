Nhà thờ 'hường phấn' Tân Định vinh dự lên báo Mỹ, du khách nước ngoài mê mẩn check-in

Những năm gần đây, nhiều danh lam thắng cảnh, thành phố du lịch của Việt Nam thường xuyên được lọt vào mắt xanh của truyền thông quốc tế và nhận được vô số lời khen ngợi. Mới đây, một địa điểm quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn đã vinh dự lọt vào bảng xếp hạng quốc tế về những điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới. Địa điểm này không phải là một cái tên quá xa lạ, chính là nhà thờ 'hường phấn' Tân Định nằm trên con phố Hai Bà Trưng nhộn nhịp, đông đúc.

Nhà thờ Tân Định đã lọt vào BXH 10 điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch CNTraveler lựa chọn, vinh dự sánh vai cùng nhiều địa danh nổi tiếng. Nhà thờ màu hồng này không chỉ là điểm check-in quen thuộc của du khách trong nước mà còn dần trở thành điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.

Được xây dựng từ năm 1870, nhà thờ Tân Định được coi là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất thành phố. Nhà thờ như một tòa lâu đài cổ tích màu hồng, mang kiến trúc lối Gothic bí ẩn, lát đá cẩm thạch của Ý, sừng sững giữa phố qua năm tháng. Đã nhiều năm trôi qua, nhà thờ được cải tạo và tu sửa nhiều lần, nhưng lối kiến trúc ban đầu vẫn được giữ nguyên, và là một trong những địa điểm nổi tiếng tại Sài Gòn.

Khoác lên mình 'chiếc áo' màu hồng ngọt ngào, nhà thờ Tân Định rất được du khách ưa thích trên Instagram. Thậm chí, có hẳn một hashtag riêng tên #pinkchurch cùng vô vàn bức ảnh sống ảo , check-in ấn tượng tại đây, như khẳng định sức hút không ngờ của nhà thờ hồng phấn này.

Tạp chí du lịch CNTraveler đưa tin về Nhà thờ Tân định như sau: "Nhà thờ Tân Định, có địa chỉ ở 289 đường Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM, là một trong những nhà thờ xưa nhất ở TP.HCM , được xây dựng từ năm 1870, dưới sự giám sát của Cha Donatien Éveillard. Công trình thiết kế theo phong cách La Mã, với kiến trúc Gothic, Phục Hưng cùng màu hồng đặc trưng, từ những tòa tháp, cột và ô cửa sổ. Bên trong nhà thờ cũng được sơn màu hồng dâu và kem ngọt ngào."

Bên cạnh đó, một số địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới lọt bảng xếp hạng này là: bãi biển cát hồng ở đảo Komodo, Indonesia; La muralla roja, thị trấn Calpe, Tây Ban Nha; hồ Hillier, Australia,...

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ