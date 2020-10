Nhà gái thách cưới xa xỉ vì nghĩ con rể nghèo, ai ngờ nhà trai mang sính lễ 2 tỷ làm nhà gái bẽ mặt

Theo văn hóa truyền thống Việt, nhà gái được quyền yêu cầu sính lễ thách cưới nhà trai. Còn nhà trai có nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu và sửa soạn sính lễ mang tới nhà gái trong ngày lễ nạp tài hay lễ ăn hỏi

Sính lễ đám cưới đôi khi không chỉ là thuận tình của cả hai họ mà còn là dịp để nhà trai nhà gái thách thức nhau mỗi khi gặp mâu thuẫn hoặc muốn chia rẽ tình cảm đôi uyên ương.



Gia đình có điều kiện thường tỏ ra hào phóng với sính lễ không chỉ xa xỉ, đẹp mắt mà còn đắt tiền. Đã bão giờ bạn gặp trường hợp nhà gái cố tính thách cưới thật cao vì chẳng ưng nhà trai lại còn chê con rể tương lai nghèo hèn.

Ảnh minh họa



Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như nhà gái dĩ hòa vi quý thách cưới vừa phải với những đồ lễ vật bình thường như bao gia đình khác. Nghe nhiều hàng xóm bàn ra tán vào Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như nhà gái dĩ hòa vi quý thách cưới vừa phải với những đồ lễ vật bình thường như bao gia đình khác. Nghe nhiều hàng xóm bàn ra tán vào gia đình nhà gái cũng thuộc dạng có điều kiện, cô con gái được ăn học đàng hoàng, nết na thùy mị.



Cô mê mẩn anh chàng huyện bên, cũng thuộc dạng khôi ngô, lại chăm chỉ, hiền lành, chịu thương chịu khó, thương cô hết mực. Chỉ có điều gia đình anh chẳng phải cơ bản, thân trai chỉ một mình quanh năm suốt tháng làm thuê.



Gia đình cô gái biết được đã rất sốc khi con gái yêu phải loại người thấp kém như vậy. Dù đã tìm mọi cách chia rẽ nhưng cặp đôi vẫn dính nhau như sam. Ngay hai bên nói chuyện người lớn, nhà gái cố tình thách cưới thật cao để anh con trai kia thấy khó mà nản, rời xa cô con gái diệu của gia đình.



Nào ngờ, gia đình họ hàng nhà trai vẫn chấp thuận những "yêu sách" khác người của nhà gái. Ngày lễ ăn hỏi, nhà trai mang đủ sính lễ cau trầu, hoa quả, bánh kẹo, chè thuốc... và đặc biệt là số vàng 9999 trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa



“1 tỷ 8 và 100 triệu đằng trai góp vào phụ bàn hôm nay. Đây là toàn bộ lễ vật phía đằng trai có chút lòng thành”, người đại diện họ nhà trai lên tiếng trước quan viên 4 họ. Ông nói rồi cho người đem chiếc vali bên trong chứa nhiều lượng vàng và những cọc tiền lớn đặt vào chiếc hộp hoa để trên bàn.



Thông thường, số tiền thách cưới chỉ là vài triệu đồng và mang tính tượng trưng nhưng trước yêu cầu quá cao của nhà gái, nhà trai đã đưa ra sinh lễ xa xỉ gấp nhiều lần. Những tưởng nhà gái sẽ bàng hoàng, bẽ mặt nào ngờ họ lại tỏ ra hoài nghi với số lễ vật mang tới.



Gia đình còn cho người đem tiền vàng đi kiểm tra thì mới vỡ lẽ chúng hoàn toàn là thật. Chắc hẳn đến đây bạn đọc đang băn khoăn gia đình chú rể nghèo khó lấy đâu số lễ vật hợm hĩnh như vậy.



Thực tế, chàng trai chỉ đóng giả nghèo khó để thử lòng người con gái. Sau khi biết tình cảm đôi bên thật lòng, anh đã nói rõ thân phận công tử nhà giàu, điều hành công ty gia đình. Cô gái biết sự thật cũng sốc vô cùng nhưng cả hai thống nhất giấu bố mẹ cô gái để có chuyện bất ngờ.



Sau phen này, không biết nhà trai đối xử với cô con dâu thế nào chứ nhà gái được phen bẽ mặt càng coi trọng chàng rể quý hóa.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cô dâu nhận cái kết đắng khi đòi chú rể tặng xe hơi và gần 700 triệu đồng

Theo Hà Ly/SKCĐ