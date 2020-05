Nhà Trắng phải phong tỏa vì người biểu tình phẫn nộ bao vây sau cái chết của người đàn ông da màu

Cuộc biểu tình lớn đang diễn ra ở Công viên Lafayette, ngay gần Nhà Trắng để yêu cầu công lý cho George Floyd - người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ ghì cổ khống chế.

Sáng 30/5 theo giờ Việt Nam (tối 29/5 theo giờ Mỹ) phóng viên chuyên đưa tin Nhà Trắng của NBC News đăng tải trên Twitter:



"Nhà Trắng đã bị phong tỏa theo lệnh của Cơ quan Mật vụ Mỹ do các cuộc biểu tình ngay bên ngoài cổng vì cái chết của George Floyd. Hàng chục phóng viên, bao gồm tôi, vẫn ở trong Cánh Tây".

Phóng viên Fin Gomez của CBS News thì đưa tin "Người biểu tình sau đó tiến về phía trước Nhà Trắng". Được biết Tổng thống Donald Trump đang ở Nhà Trắng khi các cuộc biểu tình xảy ra.



Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thông báo qua Twitter rằng họ đang giúp đỡ các cơ quan thực thi Pháp luật ứng phó với cuộc biểu tình tại Công viên Lafayette. Lực lượng chức năng khuyến khích công chúng "duy trì sự ôn hòa" nhưng có lúc lực lượng mật vụ buộc phải phản ứng vì một số người biểu tình tìm cách trèo qua hàng rào.

Theo thông tin từ phóng viên của NBC News, lệnh phong tỏa Nhà Trắng sau đó đã được dỡ trước 20h30 cùng ngày. Hiện Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ chưa bình luận về sự việc.

Video được công bố đầu tuần này ghi lại cảnh người đang ông da đen bị một cảnh sát da trắng ghì đầu gối vào gáy cáo buộc sử dụng tiền giả đang gây ra làn sóng phẫn nộ và biểu tình khắp nước Mỹ.

Trong video, người đàn ông da đen liên tục cầu xin, nói mình không thể thở được nhưng cảnh sát vẫn giữ nguyên tư thế khiến người đàn ông bất tỉnh và tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi sự việc là "bi thảm, đau buồn" và sẽ đảm bảo công lý cho người quá cố.

Video: Vietnamplus

Minneapolis, St. Paul, hàng loạt thành phố và hạt của bang Minnesota đã phải ban bố lệnh giới nghiêm vì làn sóng bạo động chống phân biệt chủng tộc liên quan đến cái chết của người đàn ông da đen. Atlanta, New York và thủ đô Washington cùng hàng loạt địa phương khác cũng bị người biểu tình bao vây.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ