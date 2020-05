Nhạc sĩ Phó Đức Phương giữ tinh thần lạc quan khi nhập viện điều trị ung thư tụy

Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, dù phát hiện bệnh cách đây hơn 1 tháng, nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa mới nhập viện. Ông vẫn giữ tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh tật.



Chia sẻ với công chúng, nhạc sĩ Phó Đức Phương nói: "Bác sĩ đã tìm ra được phương hướng điều trị tốt nhưng cần phải có thời gian, không nhanh được vì bệnh nặng. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu để vượt qua bạo bệnh".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương



Mỗi ngày, ông nghe lại những nhạc phẩm của chính mình để thư giãn. Khi có người vào thăm, nhắc tới âm nhạc, ông nhớ rõ mọi thông tin, dấu mốc thời gian.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly...

Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết cho hoạt động bản quyền âm nhạc trong thời gian giữ chức giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Sau khi thôi chức năm 2018, ông tập trung sáng tác và hoạt động nghệ thuật.

Ung thư tuyến tụy được coi là một trong số những loại ung thư nguy hiểm nhất của loài người . Theo một thống kê của Cancer Research UK năm 2010 - 2011, chưa đến 3% bệnh nhân ở Anh mắc ung thư tuyến tụy sống thêm được 5 năm sau khi có chẩn đoán. Chỉ 1% bệnh nhân sống thêm được 10 năm.

Vị trí tuyến tụy trong cơ thể người

Ung thư tuyến tụy nguy hiểm bởi không có triệu chứng điển hình. Người bệnh thường nhận ra mình đã mắc bệnh khi có các biểu hiện ở giai đoạn nặng như: sụt cân, đau bụng. Những biểu hiện này quá chung chung và thường bị nhầm lẫn với bệnh khác. Trong khi tuyến tụy cũng nằm sâu phía sau bụng nên người ta không thể sờ nắn mà bắt bệnh.

Ung thư tuyến tụy chia làm 3 loại:

Ung thư biểu mô tuyến: Ung thư phát triển trong các tế bào lót ống dẫn tuyến tụy. Đây là loại phổ biến nhất chiếm 80% số ca bệnh.

Khối u nang: Là trong tuyến tụy hình thành túi u nang chứa đầy chất lỏng. Đa số các u nang là lành tính nhưng một số khác lại là u ác tính.

Ung thư tế bào “Acinar”: Ung thư phát triển trong các tế bào acinar của tuyến tụy, nằm ở hai đầu của ống dẫn sản xuất ra các enzyme tiêu hóa, insulin.

Nguyên nhân khiến ung thư tuyến tụy có tỷ lệ tử vong cao hơn các loại ung thư khác là bởi vị trí của nó nằm sâu bên trong nội tạng, nơi có các mạch máu chính, ống mật và ruột nằm ngay trong khu vực lân cận. Nếu khối u bao gồm lấn át hết các mạch máu quan trọng thì việc loại bỏ hoàn toàn chúng là không thể.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Soha