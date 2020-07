Vĩnh biệt "phù thủy âm thanh" Vũ Nhật Tân

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân là ai?

Sáng ngày 22/7, giới nghệ sĩ bàng hoàng trước thông tin nhạc sĩ Vũ Nhật Tân qua đời tối 21/7 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sau nhiều năm liền chống chọi lại với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của "phù thủy âm thanh" Vũ Nhật Tân để lại rất nhiều tiếc nuối trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tìm hiểu về nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, ông sinh ngày 8/8/1970, là một nhân tố sáng giá của nền âm nhạc Việt Nam, chuyên về khí nhạc. Từ đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, ông chuyển sang học Piano tại Nhạc Viện Hà Nội. Trong hơn 10 năm từ 1981 - 1995, ông học sáng tác và nghiên cứu âm nhạc với Phó Giáo Sư Trần Trọng Hùng tại trường Nhạc Viện Hà Nội.

Đến đầu nhưng năm 2000, anh học soạn nhạc điện tử và nhạc hiện đại tại Đại Học Âm Nhạc Staatlich Hochschule fuer Music thuộc Cộng hòa Liên bang Đức, theo chương trình học bổng của Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD.

Đầu năm 2002, anh theo học sáng tác và nghiên cứu âm nhạc dân tộc học tại trường Đại học Tổng hợp San Diego UCSD, California, Mỹ với Giáo sư Chinary Ung dưới sự tài trợ của Hội đồng Văn hóa Châu Á ACC NewYork. Phần lớn các tác phẩm âm nhạc của ông đều được biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm: Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Việt Nam.

“Phù thủy âm thanh” Vũ Nhật Tân – Người tiên phong cho dòng nhạc điện tử

Được biết đến với danh xưng là “Phù thủy âm thanh” Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân được coi là nhà tiên phong của dòng nhạc điện tử - Một nền tảng nhạc trên máy tính, phối hợp với các thiết bị điện tử và các nhạc cụ.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ngàn năm văn hiến, Nhạc Sĩ Vũ Nhật Tân đã tìm một lối đi riêng cho mình khi ông quyết định theo đuổi dòng nhạc giao hưởng thính phòng – một thể loại nhạc khá kén người nghe. Ông là một nghệ nhân độc tấu nhạc cụ và soạn nhạc cho các nhạc cụ truyền thống. Suốt quãng đời làm nhạc của mình, Vũ Nhật Tân đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở cả châu Á, châu Âu và Úc.

Nhạc điện tử là niềm đam mê của Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân

Người nghệ sĩ tài năng truyền tải đam mê cho các thế hệ trẻ

Từ năm 1995 trong thời gian là giảng viên tại Nhạc Viện Hà Nội, ông đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể đến như:

Giải Ba cho tác phẩm Hòa tấu soạn cho nhạc cụ truyền thống Việt Nam trong Cuộc thi sáng tác cho nhạc cụ dân tộc tại Hà Nội diễn ra vào năm 1992. Giải Nhất cuộc thi sáng tác Saint-German-en-Laye tại Pháp cho tác phẩm Ký ức năm 1995 4 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho các tác phẩm bao gồm: tác phẩm Ngũ đối đăng đàn cho nhóm nhạc dân tộc năm 1998; tác phẩm Phác thảo cho dàn nhạc giao hưởng 2000; tác phẩm Nhịp đơn nhịp kép và Áo đơn áo kép cho hòa tấu thính phòng 2001-2003. Giải thưởng do Hội đồng Văn hóa Châu Á trao tặng giúp anh có thêm được nhiều động lực để chuyên tâm phát triển về soạn nhạc và nghiên cứu âm nhạc dân tộc học.

Đến đầu thập niên 2000, Vũ Nhật Tân bắt đầu chuyển sang dòng nhạc điện tử. Sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống với các thiết bị điện tử trên nền tảng máy tính mang đến một luồng gió mới cho âm nhạc Việt Nam. Những trải nghiệm mới này lần lượt được ông giới thiệu trong các chuyến lưu diễn của mình hoặc tại các sự kiện âm nhạc tại Châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Quốc và Việt Nam. Âm nhạc của Vũ Nhật Tân đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ theo đuổi với dòng nhạc điện tử.

Niềm đam mê âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân đã được truyền cho bao thế hệ trẻ

Hiện tại Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân đã trở về nước và truyền tải đam mê âm nhạc cho nhiều thế hệ trẻ. Ông là giảng viên về soạn nhạc và âm nhạc điện tử tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam và là giảng viên thỉnh giảng về Âm nhạc tại Australia và Trung Quốc.





Một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân bắt đầu phát hiện mình bị căn bệnh ung thư đại tràng vào năm 2017. Trong hơn 3 năm qua, ông đã một mình vượt qua nỗi đau của bệnh tật để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tối ngày 21/7, làng âm nhạc Việt cuối cùng cũng đã phải nói lời từ biệt với người nghệ sĩ tài ba.

Thông tin nhạc sĩ Vũ Nhật Tân qua đời ở tuổi 50 sau nhiều năm chống chọi lại với bệnh ung thư khiến cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp vả các khán giả cảm thấy bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn tới gia đình của cố nhạc sĩ. Sự ra đi của "phù thủy âm thanh" Vũ Nhật Tân là một sự mất mát to lớn của nền âm nhạc điện tử Việt Nam. Thế nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là âm nhạc và những tác phẩm mà ông đã để lại sẽ còn lưu giữ mãi với thời gian.

