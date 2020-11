Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe ô tô khách gặp nạn khiến 12 người thương vong

Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp cùng với Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 làm 12 người thương vong.

Như đã đưa tin ban đầu, vào khoảng 1h20 sáng ngày 22/11, một xe ô tô khác giường nằm chở theo 35 hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 6, đoạn km 118+500, thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hoà Bình thì bất ngờ gặp tai nạn, xe bị mất phanh lao xuống dốc đâm thẳng vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải rồi lật nghiêng.

Chiếc xe bị lật nghiêng trên đường

Cú va chạm mạnh đã khiến cho anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La) tử vong tại chỗ, 10 hành khách khác ngồi trên xe cũng bị thương.

Trong ngày hôm nay 22/11, có nhiều người dân, người nhà nạn nhân cùng nhiều hành khách trên xe đã tập trung tại hiện trường và theo dõi công tác cứu hộ cứu nạn.

Anh Lò Văn Biển (SN 1984, trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) là hành khách trên chuyến xe gặp nạn bàng hoàng kể lại: "Thời điểm trước khi tai nạn, hành khách được nhà xe thông báo "mọi người chú ý an toàn". Tiếp đó, lái xe nói to "ôi giời ôi, chết rồi! xe hết hơi rồi, không vào số được". Còn lái phụ nói "sang số đi" rồi khoảng một phút sau xe bị lật.

Tôi cùng với 2 nạn nhân cùng ngủ ở ghế phía cuối xe, sau cú lật, 2 người đó đã bị xe đè dẫn đến tử vong. Còn tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ ở vùng mặt và phía trước ngực do va vào khung giường trong xe".

Anh Lò Văn Biển

Anh Biển cũng cho biết, anh cùng nhiều người khác đón xe từ Sơn La xuống Hà Nội để làm việc. Trong chuyến đi này, bạn của anh là anh Hoàng Văn Phọng đã không may tử vong.

Chị Cà Thị Nhường (SN 1999, quê xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La), người nhà của nạn nhân Phọng kể lại: "Lúc đó gần 2h sáng, tôi nhận được điện thoại về việc có người nhà bị tai nạn nên đã vào mạng xã hội xem thì thấy đang phát trực tiếp phá kính xe cứu người. Tôi cùng chồng tức tốc đi xe máy xuống hiện trường luôn.

Lúc đến nơi thì họ báo người thân đã tử vong nên chồng tôi đến bệnh viện nhận thi thể người bị gặp nạn còn tôi ở hiện lại hiện trường trông coi đồ đạc. Đến bây giờ gia đình chúng tôi vẫn không thể tin được tại sao lại xảy ra tai nạn thảm khốc đến vậy".

Chị Cà Thị Nhường

Theo quan sát tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn là đèo Thung Khe, đoạn đường này có độ dốc cao, tầm nhìn bị hạn chế và vào sáng sớm thường hay có sương mù. Trong nhiều năm trở lại đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông , gần đây nhất là vào ngày 5/9, một chiếc ô tô tải chở theo vật liệu xây dựng nặng khi đổ đèo đã bị lật khiến cho tài xế tử vong còn phụ xe thì bị thương nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thiên Bình/SKCĐ