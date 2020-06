Nhân chứng kể giây phút giông lốc cuốn bay mái tôn văng trúng đầu người phụ nữ tử vong tại chỗ

Chiều 1/6, các tỉnh thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa giông diện rộng. Giông to kèm mưa lớn và sấm sét kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng trong đời sống sản xuất của người dân.

Cụ thể tại Hòa Bình, chiều 1/6 mua giông cuốn phăng mái tôn một căn nhà ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

​Thượng úy Hoàng Thế Anh, Trưởng công an xã Thu Phong, cho biết người tử vong trong vụ việc là chị Bùi Thị Miện (42 tuổi) và 2 người bị thương là chị Bùi Thị Lảnh (52 tuổi) và Bùi Thị Thi (45 tuổi) cùng trú tại xóm Bưng, xã Thu Phong.

Ngôi nhà bị tốc mái

Nhân chứng cho biết thời điểm trên, cả 3 người trên đang đi chăn trâu về thì gặp cơn giông kéo đến. Khi về cách nhà khoảng 70 m, tấm tôn ở căn nhà gần đó bị gió lốc cuốn theo văng trực tiếp vào nhóm người.



Trong đó, chị Bùi Thị Miện nặng nhất bị cạnh sắc của tấm tôn văng trúng đầu tử vong tại chỗ. 2 người còn lại bị tấm tôn văng vào người gây thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trong đó, chị Bùi Thị Miện nặng nhất bị cạnh sắc của tấm tôn văng trúng đầu tử vong tại chỗ. 2 người còn lại bị tấm tôn văng vào người gây thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Vị trí mái tôn bị cuốn bay sau cơn giông

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, chị Bùi Thị Thi hiện trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não. Còn chị Bùi Thị Lảnh đang được cấp cứu với thương tích nặng.

Lãnh đạo UBND xã Thu Phong cho biết trận dông lốc xảy ra chiều nay làm tốc mái 10 ngôi nhà, gãy đổ nhiều cây cối và gây thiệt hại về hoa màu trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Cao Phong đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đồng thời đến thăm hỏi gia đình nạn nhân thiệt mạng, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Theo Hà Ly/SKCĐ