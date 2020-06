Nhân chứng kể lại phút xe tải đâm vào chợ khiến 5 người tử vong: Quá bất ngờ, không ai kịp trở tay

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng do xe tải đâm vào chợ xã Đắk R'lo (còn gọi chợ 312), huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông , cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện có 5 nạn nhân đã tử vong, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn 5 nạn nhân khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Tài xế điều khiển xe tải lao vào chợ 312 là Ngô Văn Bền (27 tuổi, quê Cà Mau), hiện chưa rõ tình hình Sức Khỏe

Tại bệnh viện, bé Hồ Thị H.T. (11 tuổi,trú xã Đắk R'lo, huyện Đắk Mil, con gái nạn nhân Huỳnh Thị Ngọc Thu) bàng hoàng kể lại giây phút thoát nạn. Em cho hay, sáng cùng ngày em và mẹ tới chợ để vào tiệm tạp hóa mua bút. T. kể: "Khoảng hơn 6h, mẹ chở con đến khu vực chợ để mua cây bút để chuẩn bị đến lớp, con đi vào bên trong để mua. Sau đó, con nghe tiếng động lớn và quay lại thì nhìn thấy chiếc xe tải đè nhiều người, trong đó có mẹ con. Mọi người la hét và chạy tán loạn".

Người thân của một nạn nhân khác cho biết vụ tai nạn xảy ra quá nhanh và bất ngờ, không ai kịp trở tay. Chỉ trong một thoáng, cả chục người bị xe ô tô và xe tải lật nghiêng đè bẹp, hàng quán đổ rạp... Người này kể lại: "Chiếc xe tải lao quá nhanh, không có ai kịp trở tay, giống như một cơn sóng dữ ùa vào và đẩy hàng loạt người dồn vào một chỗ. Khung cảnh sau vụ tai nạn là vô cùng khủng khiếp".

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn , Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc. Phó thủ tướng yêu cầu sớm điều tra vụ việc, lưu ý kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật . Sau đó, Phó thủ tướng cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn cũng đã có mặt tại hiện trường, tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Bước đầu tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng với gia đình người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong là Lương Thị Công (SN 1973, trú tại thôn 10, Đắk R'lo), Lê Thị Thoan (SN 1976, trú tại thôn 5, Đắk R'lo), Nguyễn Thị Diệu Huệ (SN 1972), Biện Thị Toan (trú tại thôn 4, xã Đắk R’la); ngoài ra còn 1 nạn nhân nữ chưa rõ danh tính, khoảng 60 tuổi. Các nạn nhân khác được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não,... gồm bà La Thị Thái (1963); Lê Thị Hồng Phượng (1986); Nông Thị Tình (1971); Trương Thị Nguyệt Phương (1963); Huỳnh Thị Thu (1987, cùng trú tại xã Đắk R’la).



Theo Chi Nguyễn/SKCĐ