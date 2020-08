Nhận định chung kết C1 2019/20: Bayern đánh bại PSG, Muller tỏa sáng, bàn thắng nhiều

Your browser does not support HTML5 video.

Giải mã bí ẩn bộ lạc không đầu, mặt mọc trên bụng nhiều lần được ghi nhận trong lịch sử

Những bộ lạc không có đầu, mặt mũi miệng mọc trên bụng hoặc vai, về mặt sinh học thì rõ ràng là khá vô lý nhưng lại được ghi nhận khá nhiều trong lịch sử, vậy nguyên cớ là do đâu ?