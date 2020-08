Nhận định Lyon vs Dijon (02h00, 29/8), vòng 2 Ligue 1 2020/21

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 15: Bị 2 con báo nhảy lên cắn cổ, linh dương vẫn chiến đấu và chiến thắng

Với tốc độ cực nhanh cùng kĩ năng săn mồi đỉnh cao, tỷ lệ thành công trong mỗi chuyến đi săn của báo gấm thuộc top đầu trong các loài động vật ăn thịt thế nhưng trong clip này là một ngoại lệ hiếm hoi.