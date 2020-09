Link xem trực tiếp Benevento vs Inter Milan, đá bù vòng 1 Serie A 2020/21

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 49: Trận đấu sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang

Dù chỉ có thân hình tương đương 1 chú chó nhỏ nhưng cầy mangut lại là loài thiên địch của rắn hổ mang. Cầy mangut dễ dàng tiêu diệt rắn hổ mang bất chấp nọc độc chết người và những cú mổ nhanh như điện của chúng.