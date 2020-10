Bỏ quên 50 triệu đồng trong chiếc áo cũ ủng hộ miền Trung, người đàn ông được trao trả tận tay

Trong lúc cả nước đang chung tay quyên góp quần áo và nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung thì cũng có nhiều câu chuyện ấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp khác được lan tỏa.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 23/10, Công an xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý và cán bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị , Công an tỉnh Hà Nam đã trao trả gần 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Công Đức (SN 1963), trú ở thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý.