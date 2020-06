Nhân lúc công an mải vây bắt cướp, 'chôm' luôn xe máy của tội phạm

Mới đây, theo thông tin từ Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Nhất (42 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi Trộm cắp tài sản.



Được biết, trước đó, Nhất đã trộm xe máy của một đối tượng cướp giật tên Trần Văn Núi (31 tuổi, ngụ Trà Vinh).

Ảnh minh họa



Cụ thể, ngày 6/6, Núi lấy xe máy di chuyển trên đường để tìm kiếm "con mồi". Đến đoạn đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1), Núi đã giật điện thoại một người phụ nữ. Phát hiện tiếng tri hô cầu cứu của người phụ nữ, người dân xung quanh và lực lượng công an đã tiến hành vây bắt đối tượng cướp giật.

Vây bắt thành công, trong lúc lực lượng chức năng đang không chế đưa Núi về trụ sở công an thì bất ngờ phát hiện: chiếc xe máy của tên cướp đã "không cánh mà bay".

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, Nguyễn Đình Nhất chính là người đã trộm chiếc xe máy của Núi. Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, tại cơ quan chức năng, Nhất khai nhận đã lợi dụng lúc mọi người vây bắt tên cướp để lấy trộm chiếc xe máy, đưa về nhà cất giấu.

Ngày 10/6, Công an quận 1 ra quyết định tạm giữ hình sự Nhất về hành vi Trộm cắp tài sản. Trần Văn Núi cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Theo thông tin điều tra ban đầu, cả hai đối tượng này đều nghiện ngập và có tiền án tiền sự.

Những pha bẻ khóa trộm xe máy trong tích tắc ở Sài Gòn

Liên quan đến tình hình trật tự trị an, cũng trong ngày 10/6, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (sinh năm 1999, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về hành vi Cướp tài sản.

Theo đó, Cường chính là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Thanh Hóa, rạng sáng ngày 6/6. Đối tượng bị bắt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi đang trong quá trình điều trị nối gân tay. Theo nguồn tin của báo Công Lý, Cương bị đứt tay khi dùng hung khí đập phá cửa kính của cửa hàng vàng.

Khi đến Bệnh viện , Cường đã thay đổi họ tên làm hồ sơ bệnh án tuy nhiên vẫn không "qua mặt" được lực lượng chức năng.

Được biết, tại Cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại 23 dây chuyền vàng.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ