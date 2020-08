Nhẫn nhịn chồng ngoại tình 45 năm, đến tuổi 85 cụ bà mới khởi kiện và yêu cầu ly hôn

Truyền thông địa phương còn gọi đây là cuộc ngoại tình dài nhất trong lịch sử Đài Loan khi người vợ đã chịu đựng chồng suốt 45 năm, mãi đến độ tuổi U90 mới quyết định đi khởi kiện.



Được biết, bộ đôi 'nhân vật chính' là ông Lu Weng và bà Yuan Pei. Cả hai môn đăng hộ đối, hai bên Được biết, bộ đôi 'nhân vật chính' là ông Lu Weng và bà Yuan Pei. Cả hai môn đăng hộ đối, hai bên gia đình đều có điều kiện nên đã quyết định kết hôn vào năm 1963. Tuy nhiên, sau khi sinh được cô con gái đầu, bà Yuan Pei được chẩn đoán mắc bệnh loạn sạn khi đang trong quá trình mang thai con thứ hai. Cuối cùng, bà buộc phải nén đau đình chỉ thai, bắt bỏ tử cung và không thể có con được nữa.



Ban đầu, ông Lu còn cảm thông cho vợ, nhưng dần dần ông cảm thấy một đứa con là không đủ, trong khi đó còn không phải là con trai để sau này còn hương khói, nối dõi tông đường. Thế là, ông dần dần xa cách vợ, về nhà ít hơn và sa đà vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Ảnh minh họa.



Cụ thể, năm 1975, ông Lu ngoại tình với người phụ nữ họ Xu, một năm sau thì người này hạ sinh con trai nên rất được ông cưng chiều. Thế nhưng, do bản tính trăng hoa nên người đàn ông này tiếp tục ngoại tình với một người phụ nữ khác họ Weng. Người này sinh cho ông Lu liên tiếp 2 cậu con trai. Dù tất cả đều là con ngoài giá thú nhưng ông Lu đều thừa nhận và đặt theo tên họ của mình.



Cô Weng được ông yêu chiều hơn cả, bao nuôi hết chi phí của cả 3 bên nhau. Ngày nghỉ, ông Lu cũng luôn dành cho mẹ con nhân tình thứ 2, thậm chí còn cùng người này góp vốn mở công ty.



Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn đưa hết Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn đưa hết nhân tình và con riêng về nhà sống chung với vợ cả, nhờ bà Yuan chụp ảnh cho ông cùng con riêng và các vợ bé. Sau đó, bà Yuan thường xuyên cùng 'gia đình lớn' đi du lịch, chủ trì hôn lễ cho con trai riêng, không hề có biểu hiện oán trách, than vãn gì về việc chồng ngoại tình, lừa dối.



Mãi đến đầu năm 2020 khi đã ở độ tuổi 85 thì bà Yuan quyết định khởi kiện chồng và tình nhân phá hoại hôn nhân của mình. Bà cho biết, khi phát hiện chồng phản bội, bà vô cùng đau đớn và đòi kiện thì nhận được 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6,7 tỷ đồng) tiền xoa dịu tinh thần. Thế nhưng thời điểm đó, vì lo cho tương lai con gái và áp lực Mãi đến đầu năm 2020 khi đã ở độ tuổi 85 thì bà Yuan quyết định khởi kiện chồng và tình nhân phá hoại hôn nhân của mình. Bà cho biết, khi phát hiện chồng phản bội, bà vô cùng đau đớn và đòi kiện thì nhận được 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6,7 tỷ đồng) tiền xoa dịu tinh thần. Thế nhưng thời điểm đó, vì lo cho tương lai con gái và áp lực xã hội , bà quyết định không ly hôn.



Trong 2 phiên tòa đầu, tòa án cho rằng bà đã tha thứ chuyện thồng ngoại tình và thỏa hiệp. Tuy nhiên, đến phiên tòa tháng 8/2020, bà Yuan được đồng ý cho ly hôn, theo đó ông Lu và tình nhân phải bồi thường cho bà Yuan 500.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng).

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ