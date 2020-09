Đầu tóc vuốt ngược, Sơn Tùng M-TP khiến nhiều người dụi mắt vì nhan sắc lạ lẫm như chưa từng quen

Vốn là nam ca sĩ hot nhất nhì showbiz Việt, mọi động thái của Sơn Tùng M-TP đều được mọi người cập nhật và chú ý.

Mới đây, 'bạn trai tin đồn' của Thiều Bảo Trâm xuất hiện bảnh bao trong bức ảnh chụp chung với 1 người bạn. Nam ca sĩ 'Có Chắc Yêu Là đây' đầu tóc vuốt keo ngược, mặc vest lịch thiệp, ra dáng CEO thành đạt thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhan sắc có phần khác lạ của Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, ngoài nhan sắc bảnh bao như thường, nhiều người lại đổ xô vào gương mặt có phần lạ lẫm của Sơn Tùng M-TP. Từ bức ảnh được chia sẻ, khuôn mặt của nam ca sĩ trông khá đơ cứng, phần trán cao phơi phới và khuôn mặt cũng dài ra trông thấy. Nếu không nói, nhiều người còn chẳng nhận ra người trong ảnh là Sơn Tùng M-TP.

Không ít ý kiến nghi ngờ liệu có phải Sơn Tùng can thiệp dao kéo hay không. Thế nhưng, nghi ngờ này nhanh chóng bị đông đảo CĐM phủ nhận bởi nam ca sĩ vốn đã sở hữu vẻ đẹp trai hơn người, có lẽ do 'sếp' chỉnh app quá đà nên mới như vậy thôi.

Dưới ảnh, không ít cư dân mạng bình luận thắc mắc: "Sếp mới chỉnh mũi hả", "Quên kẻ lông mày một tí", "Có phải Sơn Tùng không vậy?"... Tuy nhiên, nhiều fan khẳng định, trong livestrea gần đây Sơn Tùng vẫn rất đẹp trai, nhan sắc không có gì khác lạ.





Nhiều người cho rằng có lẽ 'sếp' chỉnh app quá đà mà thôi...

Bởi mấy hôm trước, nhan sắc của Sơn Tùng vẫn đẹp trai không tì vết thế này cơ mà...



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ