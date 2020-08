Nhan sắc loạt sao nữ showbiz Việt khi lên sóng truyền hình bị dìm hàng thảm hại, khác xa ảnh tự đăng

Xuất hiện trên sóng truyền hình là cơ hội nhiều sao Việt mong đợi nhưng thật không may cho những sao nữ dưới đây khi khoảnh khắc tươi đẹp này bỗng hóa thảm họa vì lỗi trang điểm, phục trang hay góc máy không "tôn sắc".

Bảo Thy

Nạn nhân mới đây nhất của góc máy "kém xinh" khi lên truyền hình chính là công chúa bong bóng Bảo Thy. Từ khi theo chồng "bỏ cuộc chơi" tới nay, Bảo Thy rất ít tham gia các chương trình truyền hình, bởi vậy mà khi xuất hiện trở lại của cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng fan.

Góc máy cận mặt "cộng thêm" cho Bảo Thy vài kí lô.

Khác xa với hình tượng nữ thần như ảnh tự đăng, góc máy cận mặt khiến fan "vỡ mộng" bởi vẻ ngoài đầy đặn khác thường của Bảo Thy. Chính cô nàng cũng đã đăng đàn than thở ngay sau đó và trêu đùa rằng mặt mình đựng được... 8 chén chè.

Bảo Thy tự đăng đàn than thở.

Sau khi lấy chồng phụ nữ trở nên tròn trĩnh hơn là điều hết sức bình thường nên người hâm mộ vẫn không hề chê trách mà ngược lại còn động viên, khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng phúc hậu sau khi về nhà chồng.

Thiều Bảo Trâm

"Người yêu tind dồn" của Sơn Tùng - nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm - khiến cộng đồng mạng ngớ người dạo trước vì nhan sắc xuống cấp thậm tệ. Từ kiểu tóc, cách trang điểm tới quần áo đều khiến nữ ca sĩ như già đi mấy tuổi.

Thiều Bảo Trâm xuất hiện "dừ" thêm mấy tuổi trên sóng truyền hình.

Theo tiết lộ cô đã tốn khoảng 3 triệu cho màn họa mặt lần này nhưng mái tóc đen uốn xoăn bông xù cộng với lối make up son đỏ đậm, mái tóc để xõa khiến gương mặt cô thêm tròn đầy, như thể mới tăng cân.

Trước việc bị "dìm" nhan sắc Thiều Bảo Trâm đính chính: "Các bác cứ bảo tôi sao clip mặt tròn clip mặt bé xong hình mặt bé do cái góc máy ấy chứ. Xem vlog khác có bị đâu, buồn cái máy quay nó không hợp vía. Buồn quá, giận quá".

Ảnh tự đăng của nữ ca sĩ khác xa trên truyền hình.

Chỉ với góc máy được điều chỉnh một chút và cách tạo dáng trendy, Thiều Bảo Trâm trong cùng phong cách ấy, kiểu trang điểm ấy dường như đã biến thành một con người khác trên bức ảnh được cô nàng đăng lên trang cá nhân.

Elly Trần

Mẹ hai con hot nhất showbiz Việt Elly Trần cũng đã không may "dính" phải khoảnh khắc nhan sắc đơ cứng thiếu tự nhiên, phần má và môi sưng vù kém đẹp. Phong cách make up và váy tông đỏ mận càng không hề giúp ích cho người đẹp cứu vớt lại nhan sắc.

Biểu cảm khó đỡ của Elly Trần.

So với hình ảnh mà trước đó người đẹp này đăng tải thì hình ảnh trên trang cá nhân của cô có phần tự nhiên, gương mặt thanh thoát mềm mại và lối trang điểm cũng trẻ trung hơn.

Ảnh tự đăng lại lung linh khác thường.

Văn Mai Hương

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương xuất hiện trong chương trình "Người ấy là ai" khiến fan không khỏi "té ngửa" vì nhan sắc nhợt nhạt và cơ thể kém săn chắc. Diện một chiếc áo quẩy màu tím lilac trendy nhưng lại bị phản tác dụng khi chính item thời trang này đã vô tình để lộ phần lưng ngấn mỡ của Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương bị dìm thảm hại khi sánh vai cùng những người đẹp của "Người ấy là ai".

Lối trang điểm của nữ ca sĩ với tông son màu nude cũng khiến hình ảnh của cô có phần mờ nhạt. Kiểu tóc uốn xoăn lọn to càng khiến cô trông dừ hơn ít nhiều so với tuổi thật. Hình ảnh của Văn Mai Hương vì thế cũng lép vế hơn hẳn so với Hương Giang ngồi kế bên.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ