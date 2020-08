Lưu Ly Mỹ Nhân Sát: Dân tình quắn quéo trước nhan sắc trong veo của nữ chính Viên Băng Nghiên

Thời điểm hiện tại, bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Viên Băng Nghiên - Thành Nghị đóng chính đang trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội



Ngay từ khi công chiếu, phim đã chứng tỏ được sức hút của mình khi liên tục xuất hiện và được nhắc đến trên các trang mạng. Dù là một bộ phim tiên hiệp chuyển thể không được đầu tư cao, dàn diễn viên chính cũng không phải là những tên tuổi quá hot, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát ngày càng chứng tỏ được độ phủ sóng ngoài kỳ vọng.



Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).



Toàn Cơ vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân do phải trả thù. Nhưng bởi cô từng lập được nhiều chiến công trước đó, Toàn Cơ được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.



Tại hạ giới, 'nàng chiến thần' đầu thai vào nhà họ Chử, lấy tên là Toàn Cơ, con gái tưởng môn phái nổi tiếng. Khác với người chị sinh đôi Chử Linh Lung (Trương Dư Hi), Toàn Cơ lại không giỏi võ công, được cho là kém cỏi hơn.



Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng. Thế nhưng trước đó, cặp đôi đã trải qua nhiều kiếp với các mối lương duyên éo le, đau khổ. Chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần ở 9 kiếp.



Đảm nhận vai nữ chính Chử Toàn Cơ, Viên Băng Nghiên gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Hàng loạt khoảnh khắc của cô được CĐM chia sẻ rầm rộ, đánh giá đúng kiểu nét đẹp tươi tắn trong các bộ phim thanh xuân ngôn tình.

Được biết, Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, cô sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải. Năm 6 tuổi, cô bắt đầu học múa và đàn tam thập lục. Sau đó, Viên Băng Nghiên được nhận vào lớp diễn viên múa nhí Đoàn Nghệ thuật Đông Phương Thượng Hải, cùng đoàn tham gia lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau này, cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải khoa Biểu diễn và khoa Biên đạo múa. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi Minh chi Dương Lăng truyện, Lão cửu môn, Tương dạ, Thính tuyết lâu.



