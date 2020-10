Quá khứ bất hảo của `tú bà` 22 tuổi ở Tuyên Quang ẩn sau vỏ bọc nóng bỏng, sang chảnh trên MXH

Liên quan đến vụ phá đường dây bán dâm liên tỉnh, sáng 6/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Môi giới mại dâm.





Ngay sau khi "tú bà" 22 tuổi này bị bắt, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ảnh xinh đẹp như hotgirl của cô ả. Rất nhiều cư dân mạng phải lắc đầu nói rằng, xinh gái như này không đi tìm công việc tử tế mà làm lại đi bán dâm.

Chân dung "tú bà" 22 tuổi sau khi bị bắt





Tuy nhiên, sau đó vài tiếng khi cơ quan điều tra công bố chân dung của "tú bà" Lan thì ai cũng hết hồn. Nhiều người cho rằng, đúng là không tin được ảnh trên mạng. Lên mạng thì xinh đẹp lồng lộn khi bị bắt thì... nhìn chán đời quá.





Nói về vụ phá đường dây bán dâm do Lan điều hành, người phát ngôn Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Vào 21h10 ngày 3/10, lực lượng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ập vào khách sạn Vân Anh (tổ 9, thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) thì phát hiện Nguyễn Thị Lan cùng 3 đối tượng khác đang thực hiện hành vi mua bán dâm.





Tại cơ quan điều tra, Lan khai nhận, thông qua mạng xã hội để lựa chọn những cô gái có ngoại hình bắt mắt để làm quen. Sau đó, Lan đứng ra làm đầu mối, giao dịch và ngã giá với khách.





Ngày 3/10, sau khi ăn uống nhậu nhẹt, thỏa thuận giá bán dâm 2,5 triệu đồng/lượt "đi nhanh", Lan đã điều N.T.T.H (SN 2000, quê ở Thái Bình); N.T.H (SN 1997) và N.T.L (SN 1999), cùng trú tại Quảng Ninh lên Tuyên Quang bán dâm tại địa chỉ Lan cung cấp.

Hình ảnh của Lan trên mạng xã hội xinh chẳng kém cạnh gì các hotgirl





Về tỉ lệ ăn chia, Lan chỉ trả cho mỗi cô gái bán dâm 1 triệu đồng/lượt, phần còn lại thì ả hưởng.





Về nhân thân của Lan, lãnh đạo UBND xã Trung Hòa (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết, gia đình Lan thuộc dạng có kinh tế ổn định. Bản thân Lan bỏ học từ sớm, thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Đáng nói, đối tượng này từng có thời gian đi trại giáo dục ở trường giáo dưỡng 2 năm vì hành vi trộm cắp.





Trên facebook cá nhân, Lan thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng được chụp tại các địa điểm sang trọng.





Hiện cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn đang lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ án.



