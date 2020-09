Không chỉ hài hước, Cố Thắng Nam trong Yêu Em Từ Dạ Dày còn cá tính, siêu ngầu nữa cơ

Trong phim Yêu Em Từ Dạ Dày , Triệu Lộ Tư hóa thân thành cô nàng 29 tuổi Cố Thắng Nam - một người tràn đầy tình yêu ẩm thực và sáng tạo. Trước đó, cô nàng vốn là chân chạy vặt ở nhà bếp khách sạn Tử Kinh. Tuy nhiên, cô nàng đã bị quản lý đuổi việc trong một lần vô tình làm cháy kho bếp.

Nhờ món cơm rang 'bạt tai' là món ăn duy nhất làm vừa lòng thực khách khó tính ở phòng 1123 đã giúp Cố Thắng Nam lấy lại được công việc, được tăng lương, thăng chức trở thành đầu bếp riêng cho phòng 1123.

Dù tài năng, đam mê công việc nhưng trong cuộc sống hàng ngày Cố Thắng Nam lại là cô gái hậu đậu, láu cá, nhiều khi còn rất cá tính, đanh đá và ngầu khỏi bàn. Trong sự cố khi bếp bị cháy ở khách sạn Tử Kinh, không chỉ Cố Thắng Nam mà cậu em đồng nghiệp thân thiết cũng là người gây ra vụ việc.

Thế nhưng, Thắng Nam đã một mình nhận hết trách nhiệm để rồi bản thân bị sa thải còn người kia thì không. Đến khi cậu em đến thông báo việc cô nàng đã được giữ lại, Cố Thắng Nam vẫn rất tức giận về điều này.

Sau khi được quay trở lại khách sạn, Cố Thắng Nam đã phải tự đi tìm quản lí đàm phán mới có thể được thăng lương, thăng chức, tự tin thể hiện bản lĩnh của mình để mình có được một chỗ đứng lí tưởng. Đến khi bị sa thải vì khiến Lộ Tấn ngộ độc, cô vẫn cứng đến cùng, thể hiện quan điểm của bản thân.

Trước đó, Cố Thắng Nam cũng khiến người xem ấn tượng với màn trả thù giúp bạn thân cực gắt. Khi nghe tin bạn thân Chiêu Đệ khóc lóc vì bị bạn trai phản bội, Thắng Nam đã lập tức tới nhà xe, phủ bột mì khắp xe kẻ tra nam kia. Đen đủi thay, chiếc xe cô phá hoại không phải là xe của tên bạn trai cũ Chiêu Đệ mà là xe của Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân). Chính điều này đã khiến cô ôm về một món nợ không nhỏ.

Khi làm việc tại quán ăn của ông nội, Cố Thắng Nam làm chân chạy bàn. Khi chứng kiến một vị khách xay xỉn đánh cô của mình khi đang cố gắng đói tiền, Cố Thắng Nam lập tức bảo vệ cô mình, thậm chí còn lấy chai bia trừng trị tên sâu rượu kia. Đáng tiếc, chai bia đã lệch hướng và trúng đầu Lộ Tấn đang ngồi ăn mì trong quán.



Trong phân cảnh Lộ Tấn tặng hoa hồng để cưa cẩm Thắng Nam, cô nàng lại không hề lãng mạn chút nào mà lấy hoa để nấu ăn. Cô nàng đơn thuần đến mức, dù Lộ Tấn dùng chiêu nào cũng không hề nhận ra.



Yêu Em Từ Dạ dày phát sóng trên WETV vào 19h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ